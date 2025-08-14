Домашний безопасный пломбир из сливок: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Рецепт мороженого

Самый лучший летний десерт – мороженое. Готовить его можно из ягод, фруктов, а также из жирных сливок. А если вы хотите, чтобы мороженое имело оригинальный вкус, добавьте в основу соленую карамель, шоколад, орехи.

Домашнее мороженое

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего клубничного мороженого, которое готовится 10 минут. 

Ингредиенты:

  • 300 г свежей клубники
  • 500 г жирных 33% сливок
  • 300 г сгущенного молока

Способ приготовления:

1. Перебейте клубнику в пюре.

Основа для мороженого

2. Взбейте сливки до пиков, добавьте сгущенное молоко. 

Приготовление мороженого

3. Смешайте сливки и клубничную массу, перемешайте, вылейте в подходящую посуду и отправьте в морозилку.

Готовое домашнее мороженое

