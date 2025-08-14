Все рецепты
Домашний безопасный пломбир из сливок: делимся самым простым рецептом
Самый лучший летний десерт – мороженое. Готовить его можно из ягод, фруктов, а также из жирных сливок. А если вы хотите, чтобы мороженое имело оригинальный вкус, добавьте в основу соленую карамель, шоколад, орехи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего клубничного мороженого, которое готовится 10 минут.
Ингредиенты:
- 300 г свежей клубники
- 500 г жирных 33% сливок
- 300 г сгущенного молока
Способ приготовления:
1. Перебейте клубнику в пюре.
2. Взбейте сливки до пиков, добавьте сгущенное молоко.
3. Смешайте сливки и клубничную массу, перемешайте, вылейте в подходящую посуду и отправьте в морозилку.
