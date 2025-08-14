Самый лучший летний десерт – мороженое. Готовить его можно из ягод, фруктов, а также из жирных сливок. А если вы хотите, чтобы мороженое имело оригинальный вкус, добавьте в основу соленую карамель, шоколад, орехи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего клубничного мороженого, которое готовится 10 минут.

Ингредиенты:

300 г свежей клубники

500 г жирных 33% сливок

300 г сгущенного молока

Способ приготовления:

1. Перебейте клубнику в пюре.

2. Взбейте сливки до пиков, добавьте сгущенное молоко.

3. Смешайте сливки и клубничную массу, перемешайте, вылейте в подходящую посуду и отправьте в морозилку.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: