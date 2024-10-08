Домашний дубайский шоколад: как приготовить нашумевший десерт в 10 раз дешевле
Дабайский шоколад – популярный во всем мире десерт, который просто сорвал все социальные сети. Его ищут и пробуют многие блогеры. Особенность такой вкусности в том, что внутри шоколадки очень аппетитная и хрустящая начинка, и все пытаются разгадать из чего она сделана.
Как приготовить популярный дубайский шоколад в домашних условиях рассказал известный украинский шеф-повар Экстор Хименес-Браво (hectorjimenezbravo) на своей странице в Instagram. Выйдет в 10 раз дешевле оригинала и не менее вкусно.
Ингредиенты:
- мука – 200 г
- соль – щепотка
- яйцо – 1 шт.
- вода – 100 мл.
- масло – 1 ст.л.
- сливочное масло – 50 г
- черный шоколад - 100 г
- молочный шоколад - 100 г
- сгущенка – 150 г.
Способ приготовления:
1. Смешать муку, соль, яйцо, воду и масло.
2. Сбить до однородности.
3. Перелить тесто в кондитерский мешок и пожарить тоненькие ниточки – блины.
4. Порезать тесто и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета.
5. На водяной бане растопить черный и молочный шоколад по отдельности.
6. В форму для шоколадки вылить черный шоколад и равномерно распределить.
7. Добавить к обжаренному тесту сгущенку.
8. Перемешать и выложить в форму.
9. Залить сверху молочным шоколадом.
10. Поставить в холодильник до застывания.
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