Домашний дубайский шоколад: как приготовить нашумевший десерт в 10 раз дешевле

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Домашний дубайский шоколад: как приготовить нашумевший десерт в 10 раз дешевле

Дабайский шоколад – популярный во всем мире десерт, который просто сорвал все социальные сети. Его ищут и пробуют многие блогеры. Особенность такой вкусности в том, что внутри шоколадки очень аппетитная и хрустящая начинка, и все пытаются разгадать из чего она сделана.

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Как приготовить популярный дубайский шоколад в домашних условиях рассказал известный украинский шеф-повар Экстор Хименес-Браво (hectorjimenezbravo) на своей странице в Instagram. Выйдет в 10 раз дешевле оригинала и не менее вкусно.

Домашний дубайский шоколад: как приготовить нашумевший десерт в 10 раз дешевле

Ингредиенты:

  • мука – 200 г
  • соль – щепотка
  • яйцо – 1 шт.
  • вода – 100 мл.
  • масло – 1 ст.л.
  • сливочное масло – 50 г
  • черный шоколад - 100 г
  • молочный шоколад - 100 г
  • сгущенка – 150 г.

Способ приготовления:

Домашний дубайский шоколад: как приготовить нашумевший десерт в 10 раз дешевле

1. Смешать муку, соль, яйцо, воду и масло.

2. Сбить до однородности.

3. Перелить тесто в кондитерский мешок и пожарить тоненькие ниточки – блины.

Домашний дубайский шоколад: как приготовить нашумевший десерт в 10 раз дешевле

4. Порезать тесто и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета.

5. На водяной бане растопить черный и молочный шоколад по отдельности.

Домашний дубайский шоколад: как приготовить нашумевший десерт в 10 раз дешевле

6. В форму для шоколадки вылить черный шоколад и равномерно распределить.

7. Добавить к обжаренному тесту сгущенку.

Домашний дубайский шоколад: как приготовить нашумевший десерт в 10 раз дешевле

8. Перемешать и выложить в форму.

9. Залить сверху молочным шоколадом.

Домашний дубайский шоколад: как приготовить нашумевший десерт в 10 раз дешевле

10. Поставить в холодильник до застывания.

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