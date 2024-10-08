Дабайский шоколад – популярный во всем мире десерт, который просто сорвал все социальные сети. Его ищут и пробуют многие блогеры. Особенность такой вкусности в том, что внутри шоколадки очень аппетитная и хрустящая начинка, и все пытаются разгадать из чего она сделана.

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Как приготовить популярный дубайский шоколад в домашних условиях рассказал известный украинский шеф-повар Экстор Хименес-Браво (hectorjimenezbravo) на своей странице в Instagram. Выйдет в 10 раз дешевле оригинала и не менее вкусно.

Ингредиенты:

мука – 200 г

соль – щепотка

яйцо – 1 шт.

вода – 100 мл.

масло – 1 ст.л.

сливочное масло – 50 г

черный шоколад - 100 г

молочный шоколад - 100 г

сгущенка – 150 г.

Способ приготовления:

1. Смешать муку, соль, яйцо, воду и масло.

2. Сбить до однородности.

3. Перелить тесто в кондитерский мешок и пожарить тоненькие ниточки – блины.

4. Порезать тесто и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета.

5. На водяной бане растопить черный и молочный шоколад по отдельности.

6. В форму для шоколадки вылить черный шоколад и равномерно распределить.

7. Добавить к обжаренному тесту сгущенку.

8. Перемешать и выложить в форму.

9. Залить сверху молочным шоколадом.

10. Поставить в холодильник до застывания.

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