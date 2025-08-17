Вместо того, чтобы покупать магазинный квас с химией, приготовьте вкусный и безопасный напиток в домашних условиях. Он получится именно таким, как вы пробовали в детстве – газированный, ароматный и в меру сладкий. Для этого нужно лишь воспользоваться простым рецептом.

Идея приготовления домашнего газированного кваса опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

сахар – 250 г

кипяток – 500 мл.

фильтрованная вода – 2 л

сухие дрожжи – 1 ч.л.

лимонная кислота – 1 ч.л.

изюм – по 10 шт. на каждую бутылку

Способ приготовления:

1. Всыпать сахар в сотейник с толстым дном или сковородку.

2. Поставить на средний огонь и постоянно помешивать.

3. Когда начнет таять – уменьшить огонь.

4. Если карамель темнеет – снять с плиты и вымешиваю до растворения комочков. Важно не сжечь.

5. Добавить 500 мл кипятка (это нужно делать очень осторожно, потому что карамель активно поднимается).

6. Довести до кипения, чтобы полностью растворилась.

7. Перелить в кастрюлю, добавить 2 л холодной фильтрованной воды.

8. Добавить сухие дрожжи и лимонную кислоту.

9. Хорошо перемешать до полного растворения. Температура на момент добавления дрожжей должна быть +-30 градусов или просто комнатной температуры. Если засыпать в слишком горячую воду – дрожжи не сработают.

