Домашний глинтвейн: простой рецепт согревающего напитка для осенних вечеров

Глинтвейн в домашних условиях можно приготовить примерно за 15 минут. Для этого понадобятся красное полусладкое вино, цитрусовые, яблоко, мёд и набор ароматных специй. Главное в этом рецепте — хорошо прогреть напиток, но не доводить его до кипения.

Идея приготовления домашнего согревающего глинтвейна опубликована на странице anny.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

красное полусладкое вино – 1 бутылка (750 мл.)

апельсин – 1 шт.

лимон – 1 шт.

яблоко – 1/2 шт.

сахар – 1 ст. л.

мед – 1 ст. л.

корица – 2 палочки

молотая корица – по вкусу

гвоздика – около 8 шт.

кардамон – около 8 шт.

бадьян – около 8 шт.

душистый перец – около 8 горошин

Способ приготовления:

1. Сначала специи нужно выложить на сухую сковороду и немного прогреть на небольшом огне. Важно не пережарить их, а лишь разогреть, чтобы они стали более ароматными.

2. Яблоко нарезать небольшими кусочками. Половину апельсина и половину лимона также нарезать. Из второй половины каждого цитруса выжать сок.

3. В кастрюлю положить яблоко, кусочки апельсина и лимона. Добавить свежевыжатый цитрусовый сок, сахар, мед и прогретые специи.

4. Влить красное полусладкое вино и поставить кастрюлю на небольшой огонь. Напиток нужно хорошо прогреть, периодически помешивая, но не доводить до кипения.

5. Когда глинтвейн нагреется и от него начнет активно исходить аромат, кастрюлю можно снимать с плиты.

6. Готовый домашний глинтвейн разлить в стаканы или специальные бокалы и подавать горячим.

7. По желанию в напиток можно добавить немного молотой корицы перед подачей.

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