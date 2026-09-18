Домашний глинтвейн: простой рецепт согревающего напитка для осенних вечеров
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Глинтвейн в домашних условиях можно приготовить примерно за 15 минут. Для этого понадобятся красное полусладкое вино, цитрусовые, яблоко, мёд и набор ароматных специй. Главное в этом рецепте — хорошо прогреть напиток, но не доводить его до кипения.
Идея приготовления домашнего согревающего глинтвейна опубликована на странице anny.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- красное полусладкое вино – 1 бутылка (750 мл.)
- апельсин – 1 шт.
- лимон – 1 шт.
- яблоко – 1/2 шт.
- сахар – 1 ст. л.
- мед – 1 ст. л.
- корица – 2 палочки
- молотая корица – по вкусу
- гвоздика – около 8 шт.
- кардамон – около 8 шт.
- бадьян – около 8 шт.
- душистый перец – около 8 горошин
Способ приготовления:
1. Сначала специи нужно выложить на сухую сковороду и немного прогреть на небольшом огне. Важно не пережарить их, а лишь разогреть, чтобы они стали более ароматными.
2. Яблоко нарезать небольшими кусочками. Половину апельсина и половину лимона также нарезать. Из второй половины каждого цитруса выжать сок.
3. В кастрюлю положить яблоко, кусочки апельсина и лимона. Добавить свежевыжатый цитрусовый сок, сахар, мед и прогретые специи.
4. Влить красное полусладкое вино и поставить кастрюлю на небольшой огонь. Напиток нужно хорошо прогреть, периодически помешивая, но не доводить до кипения.
5. Когда глинтвейн нагреется и от него начнет активно исходить аромат, кастрюлю можно снимать с плиты.
6. Готовый домашний глинтвейн разлить в стаканы или специальные бокалы и подавать горячим.
7. По желанию в напиток можно добавить немного молотой корицы перед подачей.
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