Грибной паштет – очень вкусная и универсальная закуска. Можно подать в тарталетках к праздничному столу и просто на хлебе на каждый день. Такое блюдо подойдет даже к посту, потому что в составе нет продуктов животного происхождения.

Идея приготовления домашнего грибного паштета опубликована на странице фудблогера makarchuk food в Instagram.

Ингредиенты:

500 г фасоли (я беру уже готовую, консервированную)

1 большое кислое яблоко или 2 маленьких

1 луковицу

300 г шампиньонов (или горсть сушеных грибов)

100-150 мл. масла

соль и перец – по вкусу

1 ч.л. горчицы в зернах

2 зубчика чеснока

щепотка куркумы

щепотка паприки

щепотка кардамона

щепотка кориандра

щепотка хмели-сунели

Способ приготовления:

1. Обжарить лук с грибами до румяности.

2. Добавить яблоко – оно дает легкую кислинку и особую нотку.

3. Положить все в чашу блендера.

4. Взбить до однородности.

5. Подавать на хлебе или гренках.

