Домашний грибной паштет: как приготовить вкусную и бюджетную закуску
Грибной паштет – очень вкусная и универсальная закуска. Можно подать в тарталетках к праздничному столу и просто на хлебе на каждый день. Такое блюдо подойдет даже к посту, потому что в составе нет продуктов животного происхождения.
Идея приготовления домашнего грибного паштета опубликована на странице фудблогера makarchuk food в Instagram.
Ингредиенты:
- 500 г фасоли (я беру уже готовую, консервированную)
- 1 большое кислое яблоко или 2 маленьких
- 1 луковицу
- 300 г шампиньонов (или горсть сушеных грибов)
- 100-150 мл. масла
- соль и перец – по вкусу
- 1 ч.л. горчицы в зернах
- 2 зубчика чеснока
- щепотка куркумы
- щепотка паприки
- щепотка кардамона
- щепотка кориандра
- щепотка хмели-сунели
Способ приготовления:
1. Обжарить лук с грибами до румяности.
2. Добавить яблоко – оно дает легкую кислинку и особую нотку.
3. Положить все в чашу блендера.
4. Взбить до однородности.
5. Подавать на хлебе или гренках.
