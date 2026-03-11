Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Домашний грибной паштет: как приготовить вкусную и бюджетную закуску

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
357
Домашний грибной паштет: как приготовить вкусную и бюджетную закуску

Грибной паштет – очень вкусная и универсальная закуска. Можно подать в тарталетках к праздничному столу и просто на хлебе на каждый день. Такое блюдо подойдет даже к посту, потому что в составе нет продуктов животного происхождения.

Идея приготовления домашнего грибного паштета опубликована на странице фудблогера makarchuk food в Instagram.

Домашний грибной паштет: как приготовить вкусную и бюджетную закуску

Ингредиенты:

  • 500 г фасоли (я беру уже готовую, консервированную)
  • 1 большое кислое яблоко или 2 маленьких
  • 1 луковицу
  • 300 г шампиньонов (или горсть сушеных грибов)
  • 100-150 мл. масла
  • соль и перец – по вкусу
  • 1 ч.л. горчицы в зернах
  • 2 зубчика чеснока
  • щепотка куркумы
  • щепотка паприки
  • щепотка кардамона
  • щепотка кориандра
  • щепотка хмели-сунели

Способ приготовления:

Домашний грибной паштет: как приготовить вкусную и бюджетную закуску

1. Обжарить лук с грибами до румяности.

Домашний грибной паштет: как приготовить вкусную и бюджетную закуску

2. Добавить яблоко – оно дает легкую кислинку и особую нотку.

Домашний грибной паштет: как приготовить вкусную и бюджетную закуску

3. Положить все в чашу блендера.

Домашний грибной паштет: как приготовить вкусную и бюджетную закуску

4. Взбить до однородности.

5. Подавать на хлебе или гренках.

Домашний грибной паштет: как приготовить вкусную и бюджетную закуску

