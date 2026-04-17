Домашний куриный паштет с клюквой: как приготовить, чтобы не горчил
Домашний паштет – это блюдо, которое легко может конкурировать с ресторанными закусками. Особенно нежным и вкусным он получается из куриной печени, если правильно его приготовить. Главное – не пересушить ингредиенты и добавить сливочные нотки для мягкости. Клюква в этом рецепте добавляет приятной кислинки и балансирует вкус.
Идея приготовления домашнего куриного паштета с клюквой опубликована на странице фудблогера gotuvashka в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная печень – 500 г
- лук – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- сливочное масло – 50 г
- сливки – 100 мл.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- клюква в собственном соку – по вкусу
Способ приготовления:
1. Промыть куриную печень и выложить ее в форму для запекания.
2. Добавить нарезанный лук, морковь и чеснок к печени.
3. Выложить сверху кусочки сливочного масла и влить сливки, посолить и поперчить.
4. Накрыть форму фольгой и запекать при температуре 200°C примерно 40 минут, чтобы печень стала мягкой и сочной.
5. Дать массе немного остыть и перебить блендером до однородной кремовой текстуры, при необходимости добавить немного жидкости из формы.
6. Переложить паштет в емкость для хранения и полностью охладить.
7. Добавить сверху слой клюквы в собственном соку, чтобы подчеркнуть вкус блюда.
