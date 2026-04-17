Домашний паштет – это блюдо, которое легко может конкурировать с ресторанными закусками. Особенно нежным и вкусным он получается из куриной печени, если правильно его приготовить. Главное – не пересушить ингредиенты и добавить сливочные нотки для мягкости. Клюква в этом рецепте добавляет приятной кислинки и балансирует вкус.

Идея приготовления домашнего куриного паштета с клюквой опубликована на странице фудблогера gotuvashka в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

сливочное масло – 50 г

сливки – 100 мл.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

клюква в собственном соку – по вкусу

Способ приготовления:

1. Промыть куриную печень и выложить ее в форму для запекания.

2. Добавить нарезанный лук, морковь и чеснок к печени.

3. Выложить сверху кусочки сливочного масла и влить сливки, посолить и поперчить.

4. Накрыть форму фольгой и запекать при температуре 200°C примерно 40 минут, чтобы печень стала мягкой и сочной.

5. Дать массе немного остыть и перебить блендером до однородной кремовой текстуры, при необходимости добавить немного жидкости из формы.

6. Переложить паштет в емкость для хранения и полностью охладить.

7. Добавить сверху слой клюквы в собственном соку, чтобы подчеркнуть вкус блюда.

