Куриный рулет можно сделать без сложных технологий и большого количества специй. Сочетание куриного филе и мяса из бедер позволяет получить сочную структуру, которая не пересыхает после запекания. Благодаря длительному маринованию мясо хорошо насыщается специями, а медленное запекание помогает сохранить его нежность.

Идея приготовления сочного куриного рулета опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

куриные бедра без кости – 500 г

смесь специй для курятины – 23 г

Способ приготовления:

1. Для начала куриное филе и мясо с бедер нарежьте кусочками разного размера. Сочетание больших и меньших кубиков сделает готовый рулет более сочным и интересным на срезе.

2. Добавьте к мясу специи и тщательно перемешайте, чтобы они равномерно покрыли все кусочки. Накройте емкость пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 12 часов для маринования.

3. После этого переложите подготовленное мясо в рукав для запекания и сформируйте плотный рулет. Важно использовать именно рукав для запекания, поскольку он поможет сохранить форму и сочность блюда.

4. Готовьте рулет в духовке при температуре 70-80 градусов примерно 3,5-4 часа. Медленное запекание позволит мясу равномерно приготовиться и остаться нежным.

5. После завершения приготовления рулет нужно полностью охладить. Для наилучшего результата оставьте его в холодильнике на несколько часов или на ночь.

6. После охлаждения рулет будет легко нарезаться тонкими ломтиками и прекрасно держать форму.

7. Готовый домашний куриный рулет можно подавать как самостоятельную закуску, использовать для сэндвичей или добавлять к праздничной мясной тарелке. Благодаря простому составу и сочной текстуре он легко станет любимой домашней альтернативой обычной колбасе.

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