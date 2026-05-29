Домашний паштет из куриной печени – это простое блюдо, которое легко приготовить из доступных ингредиентов. Он получается нежным, ароматным и значительно вкуснее магазинных аналогов. Чтобы сделать вкус более выразительным, в паштет добавляют овощи, фрукты или сливочное масло. Именно дополнительные ингредиенты помогают убрать горчинку печени и сделать текстуру более кремовой. Такой паштет идеально подходит для завтрака или легкой закуски.

Идея приготовления нежного печеночного паштета опубликована на странице фудблогера yulia smachno tyt в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 700 г

лук – 2 шт.

яблоки – 2 шт.

сливочное масло – 70 г

соль – 1,5 ч.л.

черный перец – 0,5 ч.л.

смородиновый соус или ягодный джем – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Куриную печень промойте и очистите от лишних пленок. Лук и яблоки нарежьте кусочками.

2. В глубокую сковороду выложите печень, лук, яблоки и сливочное масло. Добавьте соль и перец. Накройте крышкой и тушите на слабом огне примерно 25-30 минут, периодически помешивая.

3. Когда все ингредиенты станут мягкими, снимите с огня и еще теплыми измельчите блендером до однородной кремовой массы. При необходимости можно добавить немного масла, чтобы текстура была более нежной.

4. Полученный паштет выложите в контейнер и оставьте охлаждаться на 20-30 минут.

5. После этого сверху добавьте смородиновый или ягодный соус и поставьте в холодильник еще минимум на 2 часа для стабилизации вкуса и текстуры.

6. Готовый паштет подавайте с хлебом или тостами. Он получается нежным, ароматным и с легкой фруктовой ноткой, которая делает вкус более интересным и сбалансированным.

