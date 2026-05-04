Домашний печеночный паштет – это простая и вкусная намазка, которую легко приготовить без лишних усилий. Он получается нежным и ароматным, хорошо подходит для завтрака или перекуса. В составе – доступные продукты, которые легко найти. Готовится все в духовке, без сложных процессов. Такой рецепт точно стоит попробовать.

Идея приготовления домашнего печеночного паштета без заморочки опубликована на странице kuhar.ua в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

яблоко – 1-2 шт.

сливки (20-30%) – 150 мл.

сливочное масло – 80 г

кориандр – 0,5 ч.л.

копченая паприка – 0,5 ч.л.

уцхо-сунели – 0,5 ч.л.

черный перец – 0,5 ч.л.

сахар – 0,5 ч.л.

соль – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Промойте куриную печень, удалите пленки и лишние части. Выложите в форму для запекания.

2. Нарежьте лук кусочками, морковь натрите на терке, яблоко очистите и также нарежьте. Добавьте все овощи к печени.

3. Посыпьте специями, добавьте соль и сахар. Разложите сверху кусочки сливочного масла и влейте сливки.

4. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 45 минут. За 10-15 минут до готовности снимите фольгу, чтобы блюдо немного подрумянилось.

5. Готовую массу вместе с соком перебейте блендером до однородной консистенции. Дайте паштету немного остыть.

6. Подавайте с хлебом или тостами. Паштет получается нежным, ароматным и легко намазывается.

