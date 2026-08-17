Сливовый пирог – простая домашняя выпечка, которую легко приготовить в сезон спелых фруктов. Нежное тесто хорошо сочетается с сочными сливами, корицей и легким ореховым ароматом. Такой пирог не требует сложных ингредиентов или длительной подготовки. Его можно подавать к чаю как в теплом, так и в охлажденном виде.

Идея приготовления пирога со сливами к чаю опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

сливочное масло – 120 г

сахар – 110 г

яйца – 2 шт.

соль – щепотка

мука – 130 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

ванилин – щепотка.

Ингредиенты для начинки:

сливы – 250 г

сахар – 1 ч.л.

корица – 0,5 ч.л.

миндальные хлопья – по желанию

Способ приготовления:

1. Сначала достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно размягчилось. Переложите его в миску, добавьте сахар и щепотку соли. Взбейте миксером до однородной кремообразной консистенции.

2. Затем по одному введите яйца, каждый раз хорошо перемешивая массу. Добавьте ванилин, разрыхлитель и просеянную муку. Замесите мягкое однородное тесто.

3. Застелите форму для выпечки пергаментом. Переложите тесто в форму и равномерно распределите его ложкой или лопаткой.

4. Сливы помойте, удалите косточки и разрежьте пополам. Часть фруктов выложите на тесто срезом вверх, а остальные можно нарезать на более мелкие кусочки и распределить между ними. Так начинка равномерно распределится по всему пирогу.

5. Отдельно смешайте чайную ложку сахара с корицей. Посыпьте этой смесью сливы. Если используете миндальные хлопья, добавьте их сверху.

6. Поставьте пирог в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте примерно 40–45 минут. Точное время зависит от особенностей духовки, поэтому готовность лучше всего проверить деревянной шпажкой: она должна выходить из теста без остатков сырой массы.

7. Готовый сливовый пирог дайте немного остыть, после чего осторожно выньте из формы. Ароматная домашняя выпечка хорошо сочетается с чаем или кофе. По желанию перед подачей пирог можно посыпать сахарной пудрой.

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