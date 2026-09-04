Домашний сливовый соус к шашлыку: как заготовить на зиму
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Сливы можно использовать не только для варенья или компота, но и для ароматного соуса к мясу. Домашний сливовый соус получается густым, кисло-сладким и с легкой остротой. Его удобно заготовить на зиму в небольших баночках, чтобы потом подавать к шашлыку, курице или другим любимым блюдам.
Идея приготовления домашнего сливового соуса к шашлыку опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.
Ингредиенты:
- сливы – 2 кг.
- вода – 50 мл.
- сахар – 250 г
- сванская соль – 2 ч.л.
- поваренная соль – 1 ч.л.
- хмели-сунели – 1 ч.л.
- кари – 1 ст.л.
- чёрный молотый перец – ½ ч.л.
- красный молотый перец – ½ ч.л.
- чеснок – 50 г
- яблочный уксус 6% – 30 мл.
Способ приготовления:
1. Сливы хорошо промойте, разрежьте и удалите косточки. Переложите фрукты в кастрюлю с толстым дном и влейте 50 мл воды.
2. Поставьте кастрюлю на огонь чуть ниже среднего. Тушите сливы примерно 15-20 минут, время от времени перемешивая. Фрукты должны хорошо размякнуть и пустить сок.
3. Когда сливы станут мягкими, снимите кастрюлю с огня. Измельчите фруктовую массу погружным блендером до максимально однородной консистенции.
4. Добавьте сахар, сванскую и обычную соль, хмели-сунели, карри, черный и красный перец. Чеснок измельчите и также переложите в кастрюлю. Влейте яблочный уксус и тщательно перемешайте.
5. Верните соус на плиту. Доведите до кипения и варите ещё около 10 минут на умеренном огне. Во время приготовления регулярно перемешивайте массу, чтобы она не пригорела.
6. Готовый соус должен быть густым, однородным и ароматным. Не давая ему остыть, разлейте массу в заранее стерилизованные баночки. Герметично закройте крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.
7. Домашний сливовый соус обладает насыщенным кисло-сладким вкусом с легкой остротой. Зимой его можно подавать к шашлыку, запеченному или жареному мясу, курице, рыбе, картофелю и овощным блюдам. Такая заготовка также подойдет в качестве основы для маринада или в качестве дополнения к различным домашним блюдам.
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