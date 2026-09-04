Домашний сливовый соус к шашлыку: как заготовить на зиму

Сливы можно использовать не только для варенья или компота, но и для ароматного соуса к мясу. Домашний сливовый соус получается густым, кисло-сладким и с легкой остротой. Его удобно заготовить на зиму в небольших баночках, чтобы потом подавать к шашлыку, курице или другим любимым блюдам.

Идея приготовления домашнего сливового соуса к шашлыку опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.

Ингредиенты:

сливы – 2 кг.

вода – 50 мл.

сахар – 250 г

сванская соль – 2 ч.л.

поваренная соль – 1 ч.л.

хмели-сунели – 1 ч.л.

кари – 1 ст.л.

чёрный молотый перец – ½ ч.л.

красный молотый перец – ½ ч.л.

чеснок – 50 г

яблочный уксус 6% – 30 мл.

Способ приготовления:

1. Сливы хорошо промойте, разрежьте и удалите косточки. Переложите фрукты в кастрюлю с толстым дном и влейте 50 мл воды.

2. Поставьте кастрюлю на огонь чуть ниже среднего. Тушите сливы примерно 15-20 минут, время от времени перемешивая. Фрукты должны хорошо размякнуть и пустить сок.

3. Когда сливы станут мягкими, снимите кастрюлю с огня. Измельчите фруктовую массу погружным блендером до максимально однородной консистенции.

4. Добавьте сахар, сванскую и обычную соль, хмели-сунели, карри, черный и красный перец. Чеснок измельчите и также переложите в кастрюлю. Влейте яблочный уксус и тщательно перемешайте.

5. Верните соус на плиту. Доведите до кипения и варите ещё около 10 минут на умеренном огне. Во время приготовления регулярно перемешивайте массу, чтобы она не пригорела.

6. Готовый соус должен быть густым, однородным и ароматным. Не давая ему остыть, разлейте массу в заранее стерилизованные баночки. Герметично закройте крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.

7. Домашний сливовый соус обладает насыщенным кисло-сладким вкусом с легкой остротой. Зимой его можно подавать к шашлыку, запеченному или жареному мясу, курице, рыбе, картофелю и овощным блюдам. Такая заготовка также подойдет в качестве основы для маринада или в качестве дополнения к различным домашним блюдам.

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