Домашний смородиновый соус к мясу: как вкусно приготовить
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Соус из черной смородины хорошо сочетается со свининой, говядиной, курицей, уткой и другими мясными блюдами. Он придает привычным рецептам новый вкус и прекрасно подходит как для праздничного стола, так и для повседневного меню.
Идея приготовления домашнего соуса из смородины к мясу опубликована на странице storinka retseptiv в Instagram.
Ингредиенты:
- черная смородина – 500 г
- растительное масло – 100 мл.
- соль – 1 ст.л.
- сахар – 1 ст.л. или больше по вкусу
- чёрный молотый перец – 1 ч.л.
- хмели-сунели – 1 ч.л.
- молотый кориандр – 1/2 ч.л.
- чеснок – 5 зубчиков
- острый перец – 2 шт.
- свежий базилик – по желанию
Способ приготовления:
1. Черную смородину переберите, промойте и просушите.
2. Измельчите ягоды блендером до однородной консистенции.
3. Перелейте ягодное пюре в кастрюлю и доведите до кипения.
4. Добавьте растительное масло, соль, сахар, черный перец, хмели-сунели и молотый кориандр. Хорошо перемешайте.
5. Варите соус на слабом огне примерно 1 час, периодически помешивая.
6. Отдельно измельчите в блендере чеснок, острый перец и базилик, если используете его.
7. Добавьте ароматную смесь в ягодную массу и варите еще 15 минут.
8. Попробуйте соус. Если смородина слишком кислая, добавьте еще немного сахара, хорошо перемешайте и проварите еще 2-3 минуты.
9. Горячий соус разлейте по стерилизованным банкам или бутылкам и герметично закройте. После остывания храните в прохладном месте.
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