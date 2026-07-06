Домашний смородиновый соус к мясу: как вкусно приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
858
Домашний смородиновый соус к мясу: как вкусно приготовить
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Соус из черной смородины хорошо сочетается со свининой, говядиной, курицей, уткой и другими мясными блюдами. Он придает привычным рецептам новый вкус и прекрасно подходит как для праздничного стола, так и для повседневного меню.

Идея приготовления домашнего соуса из смородины к мясу опубликована на странице storinka retseptiv в Instagram.

Домашний смородиновый соус к мясу: как вкусно приготовить

Ингредиенты:

  • черная смородина – 500 г
  • растительное масло – 100 мл.
  • соль – 1 ст.л.
  • сахар – 1 ст.л. или больше по вкусу
  • чёрный молотый перец – 1 ч.л.
  • хмели-сунели – 1 ч.л.
  • молотый кориандр – 1/2 ч.л.
  • чеснок – 5 зубчиков
  • острый перец – 2 шт.
  • свежий базилик – по желанию

Способ приготовления:

Домашний смородиновый соус к мясу: как вкусно приготовить

1. Черную смородину переберите, промойте и просушите.

2. Измельчите ягоды блендером до однородной консистенции.

Домашний смородиновый соус к мясу: как вкусно приготовить

3. Перелейте ягодное пюре в кастрюлю и доведите до кипения.

4. Добавьте растительное масло, соль, сахар, черный перец, хмели-сунели и молотый кориандр. Хорошо перемешайте.

Домашний смородиновый соус к мясу: как вкусно приготовить

5. Варите соус на слабом огне примерно 1 час, периодически помешивая.

6. Отдельно измельчите в блендере чеснок, острый перец и базилик, если используете его.

Домашний смородиновый соус к мясу: как вкусно приготовить

7. Добавьте ароматную смесь в ягодную массу и варите еще 15 минут.

8. Попробуйте соус. Если смородина слишком кислая, добавьте еще немного сахара, хорошо перемешайте и проварите еще 2-3 минуты.

9. Горячий соус разлейте по стерилизованным банкам или бутылкам и герметично закройте. После остывания храните в прохладном месте.

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