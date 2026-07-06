Соус из черной смородины хорошо сочетается со свининой, говядиной, курицей, уткой и другими мясными блюдами. Он придает привычным рецептам новый вкус и прекрасно подходит как для праздничного стола, так и для повседневного меню.

Идея приготовления домашнего соуса из смородины к мясу опубликована на странице storinka retseptiv в Instagram.

Ингредиенты:

черная смородина – 500 г

растительное масло – 100 мл.

соль – 1 ст.л.

сахар – 1 ст.л. или больше по вкусу

чёрный молотый перец – 1 ч.л.

хмели-сунели – 1 ч.л.

молотый кориандр – 1/2 ч.л.

чеснок – 5 зубчиков

острый перец – 2 шт.

свежий базилик – по желанию

Способ приготовления:

1. Черную смородину переберите, промойте и просушите.

2. Измельчите ягоды блендером до однородной консистенции.

3. Перелейте ягодное пюре в кастрюлю и доведите до кипения.

4. Добавьте растительное масло, соль, сахар, черный перец, хмели-сунели и молотый кориандр. Хорошо перемешайте.

5. Варите соус на слабом огне примерно 1 час, периодически помешивая.

6. Отдельно измельчите в блендере чеснок, острый перец и базилик, если используете его.

7. Добавьте ароматную смесь в ягодную массу и варите еще 15 минут.

8. Попробуйте соус. Если смородина слишком кислая, добавьте еще немного сахара, хорошо перемешайте и проварите еще 2-3 минуты.

9. Горячий соус разлейте по стерилизованным банкам или бутылкам и герметично закройте. После остывания храните в прохладном месте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: