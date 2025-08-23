Тирамису – очень вкусный и нежный десерт, который можно готовить с разными вкусами, но в классическом варианте он готовится с кофе. Но, крем для десерта всегда остается неизменным – маскарпоне и сливки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного тирамису, с кофе и какао.

Ингредиенты:

250 г. маскарпоне

50 г. сахарной пудры

250 г. 33% сливок

250 г. печенья савоярди

400 мл. кофе

какао

крем-сыр

Способ приготовления:

1. Крем: в маскарпоне добавляем сахарную пудру и взбиваем до однородности.Холодные, жирные сливки взбиваем до стоячих пиков и добавляем к творожной массе. Перемешиваем с помощью лопатки до однородности.

2. Завариваем ароматный кофе и погружаем в него на 1-2 секунды печенье савоярди, выкладываем его на дно формы и смазываем слоем крема.

3. Далее идет снова слой печенья и крем, посыпаем какао и даем постоять 1-2 часа в холодильнике.

