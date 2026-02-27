Твердый сыр – идеальный продукт для приготовления бутербродов, салатов, намазок, закусок. Но, стоит отметить, что твердый сыр можно очень просто приготовить в домашних условиях.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении твердого сыра.

Ингредиенты:

1,5 л молока

1 кг творога (мягкого)

Дополнительно:

1 яйцо

35 г масла

1 ч.л. соли (с небольшой горкой)

1 ч.л. соды

Способ приготовления:

1. В кастрюлю влить молоко, добавить творог. Перемешать и поставить на огонь, время от времени перемешивая, варить от момента закипания 10 мин, отцедить от сыворотки.

2. Творог переложить в ковшик, добавить яйцо, масло, соль. Перемешать и поставить на небольшой огонь плавиться. Затем добавить соду, активно мешая, плавить творог еще 2 минуты.

3. Горячую творожную массу переложить в емкость, предварительно смазанную маслом. Разровнять и поставить в холодильник на час.

