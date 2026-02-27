Домашний твердый сыр из двух ингредиентов: делимся легким рецептом
Твердый сыр – идеальный продукт для приготовления бутербродов, салатов, намазок, закусок. Но, стоит отметить, что твердый сыр можно очень просто приготовить в домашних условиях.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении твердого сыра.
Ингредиенты:
- 1,5 л молока
- 1 кг творога (мягкого)
Дополнительно:
- 1 яйцо
- 35 г масла
- 1 ч.л. соли (с небольшой горкой)
- 1 ч.л. соды
Способ приготовления:
1. В кастрюлю влить молоко, добавить творог. Перемешать и поставить на огонь, время от времени перемешивая, варить от момента закипания 10 мин, отцедить от сыворотки.
2. Творог переложить в ковшик, добавить яйцо, масло, соль. Перемешать и поставить на небольшой огонь плавиться. Затем добавить соду, активно мешая, плавить творог еще 2 минуты.
3. Горячую творожную массу переложить в емкость, предварительно смазанную маслом. Разровнять и поставить в холодильник на час.
