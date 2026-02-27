Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Домашний твердый сыр из двух ингредиентов: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
78
Домашний твердый сыр из двух ингредиентов: делимся легким рецептом

Твердый сыр – идеальный продукт для приготовления бутербродов, салатов, намазок, закусок. Но, стоит отметить, что твердый сыр можно очень просто приготовить в домашних условиях.

Домашний твердый сыр из двух ингредиентов: делимся легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении твердого сыра.

Ингредиенты:

  • 1,5 л молока
  • 1 кг творога (мягкого)

Дополнительно: 

  • 1 яйцо
  • 35 г масла
  • 1 ч.л. соли (с небольшой горкой)
  • 1 ч.л. соды

Способ приготовления:

1. В кастрюлю влить молоко, добавить творог. Перемешать и поставить на огонь, время от времени перемешивая, варить от момента закипания 10 мин, отцедить от сыворотки.

Домашний твердый сыр из двух ингредиентов: делимся легким рецептом

2. Творог переложить в ковшик, добавить яйцо, масло, соль. Перемешать и поставить на небольшой огонь плавиться. Затем добавить соду, активно мешая, плавить творог еще 2 минуты. 

Домашний твердый сыр из двух ингредиентов: делимся легким рецептом

3. Горячую творожную массу переложить в емкость, предварительно смазанную маслом. Разровнять и поставить в холодильник на час.

Домашний твердый сыр из двух ингредиентов: делимся легким рецептом

