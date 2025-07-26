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Домашняя кабачковая икра на зиму: делимся рецептом вкусной закуски
Кабачковая икра – очень простая, вкусная и легкая закуска, которую готовится очень просто и быстро. А для яркого вкуса можно добавить чеснок, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой, вкусной и быстрой кабачковой икры.
Ингредиенты:
- 3 кг. не очищенных кабачков
- 2 кг.700 г. остается после снятия кожуры
- 700 г. очищенный сладкий перец
- 100 г.сахар,
- 2ст.л. полные соли(70г)
- 250 мл. масло рафинированное
- 400 г. соус
Способ приготовления:
1. Все овощи пропустите через мясорубку, добавьте все ингредиенты, кроме уксуса.
2. Варите З0 минут без крышки на среднем огне, после перебейте блендером и добавьте 40 г. измельченного чеснока и 100 мл. уксуса 9%.
3. Разлейте в банки и законсервируйте.
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