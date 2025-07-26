Кабачковая икра – очень простая, вкусная и легкая закуска, которую готовится очень просто и быстро. А для яркого вкуса можно добавить чеснок, специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой, вкусной и быстрой кабачковой икры.

Ингредиенты:

3 кг. не очищенных кабачков

2 кг.700 г. остается после снятия кожуры

700 г. очищенный сладкий перец

100 г.сахар,

2ст.л. полные соли(70г)

250 мл. масло рафинированное

400 г. соус

Способ приготовления:

1. Все овощи пропустите через мясорубку, добавьте все ингредиенты, кроме уксуса.

2. Варите З0 минут без крышки на среднем огне, после перебейте блендером и добавьте 40 г. измельченного чеснока и 100 мл. уксуса 9%.

3. Разлейте в банки и законсервируйте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: