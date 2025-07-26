Домашняя кабачковая икра на зиму: делимся рецептом вкусной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Домашняя кабачковая икра на зиму: делимся рецептом вкусной закуски

Кабачковая икра – очень простая, вкусная и легкая закуска, которую готовится очень просто и быстро. А для яркого вкуса можно добавить чеснок, специи.

Как приготовить вкусную икру из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой, вкусной и быстрой кабачковой икры. 

Ингредиенты:

  • 3 кг. не очищенных кабачков
  • 2 кг.700 г. остается после снятия кожуры
  • 700 г. очищенный сладкий перец
  • 100 г.сахар,
  • 2ст.л. полные соли(70г)
  • 250 мл. масло рафинированное
  • 400 г. соус

Способ приготовления:

1. Все овощи пропустите через мясорубку, добавьте все ингредиенты, кроме уксуса.

Овощи с соусом

2. Варите З0 минут без крышки на среднем огне, после перебейте блендером и добавьте 40 г. измельченного чеснока и 100 мл. уксуса 9%.

Приготовление икры

3. Разлейте в банки и законсервируйте.

Готовая икра

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