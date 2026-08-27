Домашняя соленая скумбрия: можно есть уже через 2 часа

Скумбрию можно засолить дома без сложного маринада и длительного ожидания. Для этого достаточно нескольких простых специй, лука и масла. Если нарезать рыбу порционными кусочками, она быстрее пропитается солью и ароматами. Рассказываем, как приготовить домашнюю соленую скумбрию, которую можно подавать уже через два часа.

Идея приготовления домашней соленой скумбрии за 2 часа опубликована на странице anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт.

соль – 2 ст.л.

сахар – 1 ч.л.

кориандр – 1 ч.л.

лавровый лист – 2 шт.

репчатый лук – 1 шт.

растительное масло – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте рыбу. Скумбрию помойте, удалите голову, потроха и другие лишние части. Еще раз промойте тушку и нарежьте ее порционными кусочками примерно одинакового размера.

2. Для засолки смешайте соль, сахар и кориандр. Лавровый лист разломайте на несколько частей и также добавьте в смесь. Перемешайте специи, после чего тщательно обваляйте в них каждый кусочек скумбрии.

3. Переложите рыбу в контейнер или другую удобную посуду и оставьте на два часа. Чтобы кусочки просолились равномерно, их можно один раз перемешать за это время.

4. После засолки промойте скумбрию холодной водой, чтобы удалить излишки соли и специй. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами.

5. На дно контейнера выложите часть лука, сверху разложите кусочки скумбрии, а затем добавьте оставшийся лук. По желанию посыпьте рыбу небольшим количеством кориандра.

6. Полейте скумбрию растительным маслом, закройте контейнер и поставьте в холодильник. После этого ее можно подавать к столу. Если оставить рыбу в холодильнике еще на некоторое время, лук и специи смогут лучше пропитать ее своим ароматом.

7. Для этого способа засолки важно использовать свежую или правильно размороженную скумбрию и соблюдать условия ее хранения. Два часа – это время засолки по рецепту, а не гарантия уничтожения возможных микроорганизмов в сырой рыбе.

8. Домашнюю соленую скумбрию можно подавать с луком, отварным картофелем, свежей зеленью или хлебом. Такая закуска хорошо подходит как для обычного обеда, так и для праздничного стола.

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