Все рецепты
Драники из лука: получаются очень хрустящими и золотистыми
Вкусные и золотистые драники можно приготовить из лука. Нужно просто отжать лишнюю влагу, которая содержит горечь, и вы легко пожарите изделия, которые получатся очень аппетитные и не будут распадаться.
Идея приготовления хрустящих и золотистых драников из лука опубликована на странице фудблогера recipes ira в Instagram.
Ингредиенты:
- лук – 500 г (4-5 средних луковиц)
- яйца – 2 шт.
- мука – 100 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- черный молотый перец – щепотка
- соль – 1 ч.л. (без горки)
Способ приготовления:
1. Лук измельчить кубиком.
2. Добавить соль.
3. Отставить на 15 минут.
4. Отжать лишнюю жидкость из лука.
5. Яйца немного взбить вилкой.
6. Смешать с луком, тогда просеять муку и разрыхлитель.
7. Жарить на растительном масле на хорошо разогретой сковородке.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: