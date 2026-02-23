Вкусные и золотистые драники можно приготовить из лука. Нужно просто отжать лишнюю влагу, которая содержит горечь, и вы легко пожарите изделия, которые получатся очень аппетитные и не будут распадаться.

Идея приготовления хрустящих и золотистых драников из лука опубликована на странице фудблогера recipes ira в Instagram.

Ингредиенты:

лук – 500 г (4-5 средних луковиц)

яйца – 2 шт.

мука – 100 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

черный молотый перец – щепотка

соль – 1 ч.л. (без горки)

Способ приготовления:

1. Лук измельчить кубиком.

2. Добавить соль.

3. Отставить на 15 минут.

4. Отжать лишнюю жидкость из лука.

5. Яйца немного взбить вилкой.

6. Смешать с луком, тогда просеять муку и разрыхлитель.

7. Жарить на растительном масле на хорошо разогретой сковородке.

