Драники по-новому: добавьте вкусную творожную начинку

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,0 т.
Драники по-новому: добавьте вкусную творожную начинку
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Классические драники можно сделать ещё вкуснее, если добавить внутрь нежную творожную начинку. Такое блюдо получается сытным, сочным и прекрасно подходит как для обеда, так и для ужина. Для приготовления понадобятся простые продукты, которые легко найти на любой кухне. Рецепт не требует сложных кулинарных навыков, а результат приятно удивит.

Идея приготовления сытных драников с творогом опубликована на странице inna pro.food в Instagram.

Драники по-новому: добавьте вкусную творожную начинку

Ингредиенты:

  • картофель – 5-6 шт.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • яйцо – 1 шт.
  • соль – по вкусу
  • черный молотый перец – по вкусу

Для начинки:

  • кисломолочный сыр – 300 г
  • соль – по вкусу
  • свежая зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Драники по-новому: добавьте вкусную творожную начинку

1. Картофель, лук и чеснок натрите на мелкой терке. В полученную массу добавьте яйцо, соль и черный молотый перец, после чего хорошо перемешайте до однородности.

2. Отдельно приготовьте начинку. Для этого смешайте творог с мелко нарезанной зеленью и небольшим количеством соли. Массу тщательно перемешайте.

Драники по-новому: добавьте вкусную творожную начинку

3. На хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством масла выложите ложку картофельной массы.

4. Сверху положите немного творожной начинки, после чего накройте ещё одним слоем картофеля, чтобы творог полностью оказался внутри.

Драники по-новому: добавьте вкусную творожную начинку

5. Обжаривайте драники на среднем огне до появления золотистой корочки с одной стороны, затем аккуратно переверните и дожарьте до румяной корочки с другой стороны. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

6. Подавать драники с творожной начинкой лучше всего горячими. Внутри они остаются нежными и сочными, а снаружи имеют аппетитную хрустящую корочку. Такой рецепт станет прекрасной альтернативой классическим дерунам и точно понравится всем, кто любит домашние картофельные блюда.

Драники по-новому: добавьте вкусную творожную начинку

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

едапродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты