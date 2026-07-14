Классические драники можно сделать ещё вкуснее, если добавить внутрь нежную творожную начинку. Такое блюдо получается сытным, сочным и прекрасно подходит как для обеда, так и для ужина. Для приготовления понадобятся простые продукты, которые легко найти на любой кухне. Рецепт не требует сложных кулинарных навыков, а результат приятно удивит.

Идея приготовления сытных драников с творогом опубликована на странице inna pro.food в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 5-6 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

яйцо – 1 шт.

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Для начинки:

кисломолочный сыр – 300 г

соль – по вкусу

свежая зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель, лук и чеснок натрите на мелкой терке. В полученную массу добавьте яйцо, соль и черный молотый перец, после чего хорошо перемешайте до однородности.

2. Отдельно приготовьте начинку. Для этого смешайте творог с мелко нарезанной зеленью и небольшим количеством соли. Массу тщательно перемешайте.

3. На хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством масла выложите ложку картофельной массы.

4. Сверху положите немного творожной начинки, после чего накройте ещё одним слоем картофеля, чтобы творог полностью оказался внутри.

5. Обжаривайте драники на среднем огне до появления золотистой корочки с одной стороны, затем аккуратно переверните и дожарьте до румяной корочки с другой стороны. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

6. Подавать драники с творожной начинкой лучше всего горячими. Внутри они остаются нежными и сочными, а снаружи имеют аппетитную хрустящую корочку. Такой рецепт станет прекрасной альтернативой классическим дерунам и точно понравится всем, кто любит домашние картофельные блюда.

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