Драники получаются серыми и не хрустящими: какие ошибки не следует допускать
Драники – одно из самых любимых блюд украинской кухни. Казалось бы, рецепт простой: натереть картофель, смешать с луком, яйцом и мукой, а затем обжарить до румяной корочки. Но на практике результат не всегда отвечает ожиданиям.
Редакция FoodOboz расскажет, какие ошибки могут испортить и как их избежать. Часто картофель темнеет еще до жарки, а сами драники получаются мягкими и неаппетитными.
Почему драники становятся серыми
Главная причина потемнения картофеля – это реакция крахмала с кислородом. Как только вы натираете картошку, запускается процесс окисления, что и изменяет его цвет. Чтобы избежать этого, следует соблюдать несколько правил:
Выбирайте правильные сорта картофеля
Лучше всего подходят крахмалистые сорта, ведь они меньше темнеют и лучше держат форму при жарке.
Добавляйте лук
Натрите его вместе с картофелем – лук выделяет сок, замедляющий окисление и придающий блюду выразительный вкус.
Не медлите с приготовлением
Готовить деруны нужно сразу после замешивания массы, ведь чем дольше картофель стоит, тем быстрее он темнеет. Как сделать деруны хрустящими Многие сталкиваются с проблемой, когда деруны получаются мягкими или даже "резиновыми".
Чтобы получить золотистую корочку, следуйте следующим советам:
1. Удалите лишнюю жидкость
После натирания картофеля дайте ему немного постоять, затем отожмите через сито или марлю – так деруны лучше подрумянятся.
2. Не переусердствуйте с мукой
Если добавить слишком много муки, драники станут тяжелыми и не такими хрустящими. Оптимальное количество – 1-2 столовых ложки на 1 кг картофеля.
3. Жарьте в большом количестве растительного масла
Масло должно быть достаточно, чтобы драники равномерно обжаривались и не прилипали к сковороде.
4. Готовьте на разогретой сковороде
Выкладывайте тесто только на хорошо разогретую сковороду – так корочка быстро схватится, а внутри драники останутся нежными.
Рецепт идеальных дерунов
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 1 луковица
- 2 ст. ложки муки
- 1 яйцо
- соль, перец – по вкусу
- растительное масло для жарки
Способ приготовления:
1. Натрите картофель на мелкой терке, дайте стечь лишней жидкости.
2. Добавьте натертый лук, яйцо, муку, соль и перец.
3. Отлично перемешайте массу до однородности.
4. Разогрейте сковороду, налейте растительное масло.
5. Выкладывайте ложкой порции теста и жарьте на среднем огне до образования золотистой корочки.
6. Готовые драники выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
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