Дубайский шоколад – это десерт с фисташковой пастой, который в прошлом году приобрел вирусную популярность в соцсетях. Пока он продается в магазинах по достаточно высоким ценам, поэтому попробовать этот десерт может далеко не каждый.

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Однако такой шоколад можно приготовить самостоятельно в домашних условиях. В результате он получится даже вкуснее магазинного. Как правильно это сделать, в Instagram рассказала фудблогер с ником valeriia cooking.

Ингредиенты на 1 шоколадку весом 390 гр.

Шоколад молочный – 230 гр

Фисташковая паста – 100 гр

Сливочное масло – 45 гр

Ингредиенты для теста катаифи

Мука – 50 гр

Крахмал – 40 гр

Вода – 110 мл

Соль – 1/3 ч.л.

Масло растительное – 1/3 ч.л.

Способ приготовления

1.Готовим тесто катаифи. Просеиваем муку, крахмал, добавляем воду, соль, масло, перемешиваем до однородности и оставляем на 20 мин.

2. Переливаем смесь в кондитерский мешок и жарим тесто (см. фото).

3. Шоколад растапливаем в микроволновке, каждые 10 секунд помешивая, половину шоколада выкладываем в форму и отправляем в холодильник.

4. Тесто катаифи измельчаем и обжариваем на разогретом сливочном масле до золотистой корочки.

5. Смешиваем с фисташковой пастой, выкладываем на застывший слой шоколада и сверху покрываем остальным шоколадом, осторожно разравниваем.

6. Отправляем в холодильник на 1 час.

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