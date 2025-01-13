Дубайский шоколад дома по простому рецепту: получится вкуснее, чем в магазинах
Дубайский шоколад – это десерт с фисташковой пастой, который в прошлом году приобрел вирусную популярность в соцсетях. Пока он продается в магазинах по достаточно высоким ценам, поэтому попробовать этот десерт может далеко не каждый.
Однако такой шоколад можно приготовить самостоятельно в домашних условиях. В результате он получится даже вкуснее магазинного. Как правильно это сделать, в Instagram рассказала фудблогер с ником valeriia cooking.
Ингредиенты на 1 шоколадку весом 390 гр.
- Шоколад молочный – 230 гр
- Фисташковая паста – 100 гр
- Сливочное масло – 45 гр
Ингредиенты для теста катаифи
- Мука – 50 гр
- Крахмал – 40 гр
- Вода – 110 мл
- Соль – 1/3 ч.л.
- Масло растительное – 1/3 ч.л.
Способ приготовления
1.Готовим тесто катаифи. Просеиваем муку, крахмал, добавляем воду, соль, масло, перемешиваем до однородности и оставляем на 20 мин.
2. Переливаем смесь в кондитерский мешок и жарим тесто (см. фото).
3. Шоколад растапливаем в микроволновке, каждые 10 секунд помешивая, половину шоколада выкладываем в форму и отправляем в холодильник.
4. Тесто катаифи измельчаем и обжариваем на разогретом сливочном масле до золотистой корочки.
5. Смешиваем с фисташковой пастой, выкладываем на застывший слой шоколада и сверху покрываем остальным шоколадом, осторожно разравниваем.
6. Отправляем в холодильник на 1 час.
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