Два способа идеально пожарить яйцо: вкус не хуже, чем в ресторане

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,9 т.
Два способа идеально пожарить яйцо: вкус не хуже, чем в ресторане
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При приготовлении классической яичницы главное – контролировать процесс, чтобы белок не стал резиновым, а желток сохранил нежную и кремообразную консистенцию.

Редакция FoodOboz расскажет, в чём заключается секрет блюда ресторанного качества. Дело не столько в кулинарном мастерстве, сколько в соблюдении правильного температурного режима.

Два способа идеально пожарить яйцо: вкус не хуже, чем в ресторане

Слишком высокая температура сковороды приводит к тому, что белок пересушивается, а желток теряет свою мягкость. В то же время при низкой температуре яйцо чрезмерно впитывает жир и прогревается неравномерно. Известно, что белок сворачивается при температуре 62-65 °C, тогда как для желтка требуется более высокая температура – 65-70 °C. Кроме того, для получения эстетичного вида и плотной текстуры важно использовать исключительно свежие яйца.

Два способа идеально пожарить яйцо: вкус не хуже, чем в ресторане

Два эффективных способа приготовления блюда:

Быстрый способ с использованием пара. Чтобы получить идеальную яичницу-глазунью, можно применить простой кулинарный трюк. Когда белок начнет сгущаться, в сковороду добавляют одну чайную ложку воды и сразу накрывают её крышкой. Пар помогает верхнему слою белка равномерно схватиться, оставляя желток жидким. Этот процесс длится всего 90 секунд.

Два способа идеально пожарить яйцо: вкус не хуже, чем в ресторане

Медленное обжаривание. Если есть больше времени, яйцо выкладывают на холодную сковороду с небольшим количеством масла и готовят на медленном огне в течение 5-8 минут. Результатом такого метода является нежный белоснежный белок и равномерно прогретый кремообразный желток.

Два способа идеально пожарить яйцо: вкус не хуже, чем в ресторане

Свежесть яиц – ключевой фактор успешного приготовления. Свежие продукты отличаются более плотным белком и структурированным желтком, что имеет решающее значение не только для классической яичницы, но и для приготовления яиц-по-шо, скрембла или омлета.

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