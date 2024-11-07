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Эффектная закуска "Елочные игрушки" из сыра и зелени за 5 минут: рецепт блюда для новогоднего стола
Новогодние закуски можно готовить из любых продуктов, но проще всего и вкуснее всего будет из сыров, крабовых палочек. Для яркого вкуса добавьте в закуску чеснок, специи, орешки, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сыра, с крекером, зеленью и фисташками.
Ингредиенты:
- Крем-сыр – 300 г
- Сыр твердый – 200 г
- Перец болгарский – по вкусу
- Чеснок – по вкусу
- Крекер
Для панировки:
- Фисташки
- Греческий орех
- Укроп/петрушка
- Сезам
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте крем-сыр, порезанный мелким кубиком перец, тертый чеснок.
2. Придайте форму закуске, панируйте в измельченных орешках, зелени. Можно сделать "бутерброд" из крекера.
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