Новогодние закуски можно готовить из любых продуктов, но проще всего и вкуснее всего будет из сыров, крабовых палочек. Для яркого вкуса добавьте в закуску чеснок, специи, орешки, зелень.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сыра, с крекером, зеленью и фисташками.

Ингредиенты:

Крем-сыр – 300 г

Сыр твердый – 200 г

Перец болгарский – по вкусу

Чеснок – по вкусу

Крекер

Для панировки:

Фисташки

Греческий орех

Укроп/петрушка

Сезам

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте крем-сыр, порезанный мелким кубиком перец, тертый чеснок.

2. Придайте форму закуске, панируйте в измельченных орешках, зелени. Можно сделать "бутерброд" из крекера.

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