Эффектная закуска "Елочные игрушки" из сыра и зелени за 5 минут: рецепт блюда для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт закуски

Новогодние закуски можно готовить из любых продуктов, но проще всего и вкуснее всего будет из сыров, крабовых палочек. Для яркого вкуса добавьте в закуску чеснок, специи, орешки, зелень.

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Закуска из сыра

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сыра, с крекером, зеленью и фисташками.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • Крем-сыр – 300 г
  • Сыр твердый – 200 г
  • Перец болгарский – по вкусу
  • Чеснок – по вкусу
  • Крекер

Для панировки:

  • Фисташки
  • Греческий орех
  • Укроп/петрушка
  • Сезам

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте крем-сыр, порезанный мелким кубиком перец, тертый чеснок.

Приготовление блюда

2. Придайте форму закуске, панируйте в измельченных орешках, зелени. Можно сделать "бутерброд" из крекера.

Готовая закуска

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