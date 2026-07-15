Из баклажанов легко приготовить красивую закуску, которая украсит как праздничный, так и повседневный стол. Для этого понадобится всего несколько доступных продуктов, а блюдо получается очень нежным и ароматным. Сырная начинка с чесноком прекрасно сочетается с обжаренными баклажанами, а орехи придают приятную хрустящую текстуру. Такой рецепт пригодится, если хочется приготовить что-то простое, но эффектное.

Идея приготовления вкусной закуски из баклажанов опубликована на странице olya pins в Instagram.

Ингредиенты:

баклажан – 1 шт.

крем-сыр – 180-200 г

твёрдый сыр – 100 г

чеснок – 2 зубчика

измельчённые орехи – для панировки краёв рулетиков

соль – по вкусу

растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

1. Баклажан помойте и нарежьте тонкими длинными ломтиками.

2. Посыпьте овощ солью и оставьте примерно на 10 минут. После этого промокните бумажными полотенцами, чтобы удалить лишнюю влагу.

3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте ломтики баклажанов с обеих сторон до мягкости и появления легкой золотистой корочки. Дайте им немного остыть.

4. Для начинки натрите твёрдый сыр на мелкой тёрке, смешайте его с крем-сыром и добавьте измельчённый чеснок. Хорошо перемешайте до однородной массы.

5. На каждый кусочек баклажана выложите немного сырной начинки.

6. Сверните баклажаны в рулетики или сложите пополам, чтобы начинка осталась внутри.

7. Края готовой закуски обваляйте в измельченных обжаренных орехах. Для этого подойдут арахис, грецкие орехи или другие орехи по вашему вкусу.

8. Перед подачей закуску можно ненадолго поставить в холодильник, чтобы она стала ещё нежнее и лучше держала форму.

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