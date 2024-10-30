Эффектный чизкейк "Красный бархат": десерт, который поразит всех ваших гостей

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Эффектный чизкейк 'Красный бархат': десерт, который поразит всех ваших гостей

Чизкейк "Красный бархат" – очень нежный и эффектный десерт, который вы легко приготовите в домашних условиях. Яркий цвет основания вы сможете сделать с помощью обычного пищевого красителя, а сверху будет пышный сырный слой. Такая вкусность точно поразит всех ваших гостей.

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Идея приготовления эффектного чизкейка "Красный бархат" опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Подавать лучше после стабилизации в холодильнике.

Эффектный чизкейк ''Красный бархат'': десерт, который поразит всех ваших гостей

Ингредиенты для основания:

  • мука – 10 г
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • какао – 1 ч.л.
  • сахар – 100 г
  • ванильный сахар – 1 ч.л.
  • щепотка соли
  • кефир – 100 мл.
  • масло – 90 мл.
  • яйца – 1 шт.
  • красный пищевой краситель

Ингредиенты для сырочного слоя:

  • крем-творог – 500 г
  • сметана – 120
  • яйца – 2 шт
  • сахар – 120 г
  • ванильный сахар – 1 ч.л.
  • лимонный сок – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Эффектный чизкейк ''Красный бархат'': десерт, который поразит всех ваших гостей

1. Разогреть духовку до 150 градусов (режим верх-низ без конвекции).

2. В миску положить все ингредиенты для творожного слоя и хорошо перемешать, разбивая все крупинки.

Эффектный чизкейк ''Красный бархат'': десерт, который поразит всех ваших гостей

3. Для красного бархата в отдельную миску всыпать муку, разрыхлитель, какао, соль, сахар, ванильный сахар и перемешать между собой.

4. Добавить жидкие ингредиенты: кефир, яйцо, растительное масло.

Эффектный чизкейк ''Красный бархат'': десерт, который поразит всех ваших гостей

5. Взбивать миксером несколько минут до пышной, однородной массы и добавить красный пищевой краситель.

6. Добавляем столько, чтобы цвет был насыщенного красного цвета. Перемешиваем миксером.

Эффектный чизкейк ''Красный бархат'': десерт, который поразит всех ваших гостей

7. Дно кольца для выпечки плотно закрыть фольгой.

8. Вылить сначала основание, а затем осторожно ложкой выложить творожную массу.

Эффектный чизкейк ''Красный бархат'': десерт, который поразит всех ваших гостей

9. Поставить выпекаться в духовку на полтора часа.

10. Готовый чизкейк должен хорошо схватиться по бокам, а внутри немного дрожать.

Эффектный чизкейк ''Красный бархат'': десерт, который поразит всех ваших гостей

11. Выключить духовку и полностью остыть десерт.

12. Дверцы духовки оставить немного приоткрытыми. Затем поставить в холодильник минимум на 6 часов.

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