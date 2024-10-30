Эффектный чизкейк "Красный бархат": десерт, который поразит всех ваших гостей
Чизкейк "Красный бархат" – очень нежный и эффектный десерт, который вы легко приготовите в домашних условиях. Яркий цвет основания вы сможете сделать с помощью обычного пищевого красителя, а сверху будет пышный сырный слой. Такая вкусность точно поразит всех ваших гостей.
Идея приготовления эффектного чизкейка "Красный бархат" опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Подавать лучше после стабилизации в холодильнике.
Ингредиенты для основания:
- мука – 10 г
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- какао – 1 ч.л.
- сахар – 100 г
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- щепотка соли
- кефир – 100 мл.
- масло – 90 мл.
- яйца – 1 шт.
- красный пищевой краситель
Ингредиенты для сырочного слоя:
- крем-творог – 500 г
- сметана – 120
- яйца – 2 шт
- сахар – 120 г
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- лимонный сок – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 150 градусов (режим верх-низ без конвекции).
2. В миску положить все ингредиенты для творожного слоя и хорошо перемешать, разбивая все крупинки.
3. Для красного бархата в отдельную миску всыпать муку, разрыхлитель, какао, соль, сахар, ванильный сахар и перемешать между собой.
4. Добавить жидкие ингредиенты: кефир, яйцо, растительное масло.
5. Взбивать миксером несколько минут до пышной, однородной массы и добавить красный пищевой краситель.
6. Добавляем столько, чтобы цвет был насыщенного красного цвета. Перемешиваем миксером.
7. Дно кольца для выпечки плотно закрыть фольгой.
8. Вылить сначала основание, а затем осторожно ложкой выложить творожную массу.
9. Поставить выпекаться в духовку на полтора часа.
10. Готовый чизкейк должен хорошо схватиться по бокам, а внутри немного дрожать.
11. Выключить духовку и полностью остыть десерт.
12. Дверцы духовки оставить немного приоткрытыми. Затем поставить в холодильник минимум на 6 часов.
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