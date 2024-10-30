Чизкейк "Красный бархат" – очень нежный и эффектный десерт, который вы легко приготовите в домашних условиях. Яркий цвет основания вы сможете сделать с помощью обычного пищевого красителя, а сверху будет пышный сырный слой. Такая вкусность точно поразит всех ваших гостей.

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Идея приготовления эффектного чизкейка "Красный бархат" опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Подавать лучше после стабилизации в холодильнике.

Ингредиенты для основания:

мука – 10 г

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

какао – 1 ч.л.

сахар – 100 г

ванильный сахар – 1 ч.л.

щепотка соли

кефир – 100 мл.

масло – 90 мл.

яйца – 1 шт.

красный пищевой краситель

Ингредиенты для сырочного слоя:

крем-творог – 500 г

сметана – 120

яйца – 2 шт

сахар – 120 г

ванильный сахар – 1 ч.л.

лимонный сок – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 150 градусов (режим верх-низ без конвекции).

2. В миску положить все ингредиенты для творожного слоя и хорошо перемешать, разбивая все крупинки.

3. Для красного бархата в отдельную миску всыпать муку, разрыхлитель, какао, соль, сахар, ванильный сахар и перемешать между собой.

4. Добавить жидкие ингредиенты: кефир, яйцо, растительное масло.

5. Взбивать миксером несколько минут до пышной, однородной массы и добавить красный пищевой краситель.

6. Добавляем столько, чтобы цвет был насыщенного красного цвета. Перемешиваем миксером.

7. Дно кольца для выпечки плотно закрыть фольгой.

8. Вылить сначала основание, а затем осторожно ложкой выложить творожную массу.

9. Поставить выпекаться в духовку на полтора часа.

10. Готовый чизкейк должен хорошо схватиться по бокам, а внутри немного дрожать.

11. Выключить духовку и полностью остыть десерт.

12. Дверцы духовки оставить немного приоткрытыми. Затем поставить в холодильник минимум на 6 часов.

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