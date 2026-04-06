Эффектный салат "Красное море" для праздничного стола: как приготовить
Салат "Красное море" – эффектное блюдо для вашего праздничного стола. В нем сочетаются достаточно простые ингредиенты, но вместе они образуют непревзойденный вкус. заправляется салат обычным майонезом.
Идея приготовления салата "Красное море" с крабовыми палочками, помидорами и твердым сыром опубликована на странице фудблогера ukrainska hospodynia в Instagram.
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- твёрдый сыр
- сладкий перец
- помидоры
- чеснок
- майонез
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки, сыр и перец нарезать соломкой.
2. Помидоры почистить от серединки (чтобы не было лишней воды) и тоже нарезать соломкой.
3. Добавить измельченный чеснок.
4. Заправить майонезом.
5. Хорошо перемешать.
