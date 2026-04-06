Салат "Красное море" – эффектное блюдо для вашего праздничного стола. В нем сочетаются достаточно простые ингредиенты, но вместе они образуют непревзойденный вкус. заправляется салат обычным майонезом.

Ингредиенты:

крабовые палочки

твёрдый сыр

сладкий перец

помидоры

чеснок

майонез

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки, сыр и перец нарезать соломкой.

2. Помидоры почистить от серединки (чтобы не было лишней воды) и тоже нарезать соломкой.

3. Добавить измельченный чеснок.

4. Заправить майонезом.

5. Хорошо перемешать.

