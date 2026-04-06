Эффектный салат "Красное море" для праздничного стола: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
372
Эффектный салат 'Красное море' для праздничного стола: как приготовить

Салат "Красное море" – эффектное блюдо для вашего праздничного стола. В нем сочетаются достаточно простые ингредиенты, но вместе они образуют непревзойденный вкус. заправляется салат обычным майонезом.

Идея приготовления салата "Красное море" с крабовыми палочками, помидорами и твердым сыром опубликована на странице фудблогера ukrainska hospodynia в Instagram.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки
  • твёрдый сыр
  • сладкий перец
  • помидоры
  • чеснок
  • майонез

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки, сыр и перец нарезать соломкой.

2. Помидоры почистить от серединки (чтобы не было лишней воды) и тоже нарезать соломкой.

3. Добавить измельченный чеснок.

4. Заправить майонезом.

5. Хорошо перемешать.

