Эффектный салат "Знаки зодиака" для праздничного стола: самый простой рецепт
Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, а особенно в осенний период – это может быть свекла, тыква. А для более сытного варианта добавьте мясо, морепродукты.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата "Знаки зодиака", который понравится всем.
Ингредиенты:
- 0,5 кг шампиньонов
- 1 большая луковица
- 1 куриное бедро (можно грудинку)
- 2 свежих огурца
- 2 яйца
- 1 банка маринованной кукурузы
- майонез по вкусу
- соль, перец по вкусу
- растительное масло
Способ приготовления:
1. Филе отварите или запеките, порежьте. Грибы обжарьте.
2. Яйца и огурцы порежьте, добавьте все ингредиенты, кукурузу и заправьте майонезом, посолите, поперчите.
Салат поставьте в холодильник.
