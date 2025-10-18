Эффектный салат "Знаки зодиака" для праздничного стола: самый простой рецепт

Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, а особенно в осенний период – это может быть свекла, тыква. А для более сытного варианта добавьте мясо, морепродукты. 

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата "Знаки зодиака", который понравится всем. 

Ингредиенты: 

  • 0,5 кг шампиньонов
  • 1 большая луковица
  • 1 куриное бедро (можно грудинку)
  • 2 свежих огурца
  • 2 яйца
  • 1 банка маринованной кукурузы
  • майонез по вкусу
  • соль, перец по вкусу
  • растительное масло 

Способ приготовления: 

1. Филе отварите или запеките, порежьте. Грибы обжарьте. 

2. Яйца и огурцы порежьте, добавьте все ингредиенты, кукурузу и заправьте майонезом, посолите, поперчите.

Салат поставьте в холодильник.

