Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, а особенно в осенний период – это может быть свекла, тыква. А для более сытного варианта добавьте мясо, морепродукты.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата "Знаки зодиака", который понравится всем.

Ингредиенты:

0,5 кг шампиньонов

1 большая луковица

1 куриное бедро (можно грудинку)

2 свежих огурца

2 яйца

1 банка маринованной кукурузы

майонез по вкусу

соль, перец по вкусу

растительное масло

Способ приготовления:

1. Филе отварите или запеките, порежьте. Грибы обжарьте.

2. Яйца и огурцы порежьте, добавьте все ингредиенты, кукурузу и заправьте майонезом, посолите, поперчите.

Салат поставьте в холодильник.

