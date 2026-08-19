Когда нужно быстро приготовить закуску, на помощь приходит простая намазка из копченой красной рыбы. Для нее понадобится всего несколько продуктов, а само блюдо готовится за считанные минуты. Ее можно подавать на хлебе, гренках или использовать для праздничных канапе. Такая закуска хорошо подходит и для обычного завтрака, и для застолья.

Идея приготовления намазки из красной рыбы опубликована на странице mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

копченая красная рыба – 150-200 г

крем-сыр – 100 г

свежий укроп – небольшой пучок

горчица в зернах – 1 ч.л.

лимонный сок – 1 ч.л.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

хлеб или гренки – для подачи

Способ приготовления:

1. Копченую красную рыбу очистите от кожи и костей. Мякоть разделите на небольшие кусочки или раздавите вилкой.

2. Добавьте к рыбе крем-сыр и хорошо перемешайте. Укроп мелко нарежьте и добавьте в начинку.

3. Добавьте зернистую горчицу и лимонный сок. Тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

4. В конце попробуйте намазку и, при необходимости, добавьте немного соли и черного перца. Учтите, что копченая рыба уже имеет достаточно выраженный и соленый вкус.

5. Готовую намазку из копченой красной рыбы можно сразу подавать к столу. Проще всего намазать ее на свежий хлеб или подсушенные гренки. Также закуска подойдет для тарталеток, канапе или праздничных бутербродов.

6. По желанию сверху можно добавить немного свежего укропа или тонкий ломтик лимона. В результате получается простая, нежная и ароматная закуска, для приготовления которой не нужно долго стоять у плиты.

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