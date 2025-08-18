Элементарная пицца без замешивания теста: используйте слоеное тесто

Вкусную ломашнюю пиццу можно приготовить даже без раскатки теста. Для этого используйте слоеную основу, которая выпекается за считанные минуты.

Идея приготовления ленивой пиццы без вымешивания теста опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram.

Ингредиенты:

  • слоено-дрожжевое тесто – 300 г
  • колбаска 3 видов (салями, вареная, куриная) – по 50 г каждой
  • помидоры свежие – 1-2 шт.
  • болгарский перец – ½ шт.
  • кукуруза консервированная – 3 ст. л.
  • черные оливки – 10-12 шт.
  • кетчуп – 2 ст. л.
  • майонез – 2 ст.л.
  • сыр твердый – 120 г

Способ приготовления:

1. Тесто раскатать.

2. Смазать смесью кетчупа и майонеза.

3. Выложить колбаски, овощи, кукурузу и оливки.

4. Посыпать сыром и орегано.

5. Запекать при температуре 190 градусов 20 минут до золотистой корочки.

