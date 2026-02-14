Элементарная пицца из теста фило: ничего не придется вымешивать
Тесто фило – универсальная основа для любимых блюд. Можно сделать разнообразные пироги, сладкое или даже вкусную и сытную пиццу.
Идея приготовления элеметарной пиццы из теста фило опубликована на странице фудблогера irina.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты:
- тесто фило – 1 упаковка
- бекон – 100-150 г
- замороженные овощи для пиццы – 200 г
- охотничьи колбаски – 1-2 шт.
- яйца – 3 шт.
- сливки – 100 мл.
- сметана – 2 ст.л.
- соль, перец, любимые специи – по вкусу
- твердый сыр – 150-200 г
- масло или сливочное масло – для формы
Способ приготовления:
1. Форму смазать растительным маслом или маслом.
2. Листы теста фило сложить гармошкой и плотно выложить в форму.
3. Бекон и охотничьи колбаски нарезать и разложить между складками теста.
4. Добавить замороженные овощи для пиццы (не размораживаю).
5. Для заливки смешать яйца, сливки, сметану, соль, перец и специи.
6. Равномерно залить пиццу смесью.
7. Щедро засыпать все тертым сыром.
8. Запекать при 180 °C 30-35 минут, до румяной корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: