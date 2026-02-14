Тесто фило – универсальная основа для любимых блюд. Можно сделать разнообразные пироги, сладкое или даже вкусную и сытную пиццу.

Идея приготовления элеметарной пиццы из теста фило опубликована на странице фудблогера irina.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

тесто фило – 1 упаковка

бекон – 100-150 г

замороженные овощи для пиццы – 200 г

охотничьи колбаски – 1-2 шт.

яйца – 3 шт.

сливки – 100 мл.

сметана – 2 ст.л.

соль, перец, любимые специи – по вкусу

твердый сыр – 150-200 г

масло или сливочное масло – для формы

Способ приготовления:

1. Форму смазать растительным маслом или маслом.

2. Листы теста фило сложить гармошкой и плотно выложить в форму.

3. Бекон и охотничьи колбаски нарезать и разложить между складками теста.

4. Добавить замороженные овощи для пиццы (не размораживаю).

5. Для заливки смешать яйца, сливки, сметану, соль, перец и специи.

6. Равномерно залить пиццу смесью.

7. Щедро засыпать все тертым сыром.

8. Запекать при 180 °C 30-35 минут, до румяной корочки.

