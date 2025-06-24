Элементарное клубничное варенье за 3 минуты: на вкус как желе
Вкусное домашнее варенье из клубники можно приготовить всего за 3 минуты. Для этого вам понадобится всего несколько ингредиентов. После того, как вы проварите массу, ее можно сразу выкладывать в банку.
Идея приготовления вкусного клубничного варенья за 3 минуты опубликована на кулинарной странице domashnij pekar в Instagram. Консистенция десерта будет напоминать желе.
Ингредиенты на 2 пол-литровые баночки:
- клубника – 1 кг.
- сахар – 350 г
- мята – 2-3 веточки (по желанию)
- желикс 3:1 – 1 пачка
Способ приготовления:
1. Сахар смешать с желфиксом.
2. Высыпать в клубнику.
3. Поставить на средний огонь.
4. Добавить по желанию 2-3 веточки мяты (в конце варки мяту нужно вытащить).
5. Варить до закипания, обязательно помешивая.
6. После того, как закипит, варить еще 3 минуты.
7. Сразу разливаем по чистым банкам (можно дополнительно обработать банки кипятком, затем поставить вверх дном сушиться).
8. После того, как варенье разложили по банкам, закрыть их крышками и перевернуть вверх дном.
9. Каждые 10 минут переворачивать, чтобы варенье равномерно застывало.
10. Хранить в темном месте.
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