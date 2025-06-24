Вкусное домашнее варенье из клубники можно приготовить всего за 3 минуты. Для этого вам понадобится всего несколько ингредиентов. После того, как вы проварите массу, ее можно сразу выкладывать в банку.

Идея приготовления вкусного клубничного варенья за 3 минуты опубликована на кулинарной странице domashnij pekar в Instagram. Консистенция десерта будет напоминать желе.

Ингредиенты на 2 пол-литровые баночки:

клубника – 1 кг.

сахар – 350 г

мята – 2-3 веточки (по желанию)

желикс 3:1 – 1 пачка

Способ приготовления:

1. Сахар смешать с желфиксом.

2. Высыпать в клубнику.

3. Поставить на средний огонь.

4. Добавить по желанию 2-3 веточки мяты (в конце варки мяту нужно вытащить).

5. Варить до закипания, обязательно помешивая.

6. После того, как закипит, варить еще 3 минуты.

7. Сразу разливаем по чистым банкам (можно дополнительно обработать банки кипятком, затем поставить вверх дном сушиться).

8. После того, как варенье разложили по банкам, закрыть их крышками и перевернуть вверх дном.

9. Каждые 10 минут переворачивать, чтобы варенье равномерно застывало.

10. Хранить в темном месте.

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