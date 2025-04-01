Из лаваша можно приготовить не только легкие закуски, но и сытный обед. Для этого вам понадобится всего несколько обычных ингредиентов. Получится очень сытный и ароматный пирог, которого точно хватит на всех.

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Идея приготовления быстрого и сытного пирога из лаваша на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Главное – чтобы фарш был сочным.

Ингредиенты:

лаваш – 120 г.

фарш из куриного филе (или говяжий) – 400 г.

чеснок – 2-3 зубца.

лук зеленый – 25 г.

яйца куриные – 3 шт.

йогурт натуральный – 100 г.

пармезан и моцарелла – 80 г.

соль, перец, сушеные травы.

Способ приготовления:

1. Лаваш порезать полосками, шириной 20 см.

2. Смешать фарш с луком, чесноком, яйцом и специями.

3. Смазать лаваш фаршем, завернуть в трубочки.

4. Одну трубочку наполняем тертым сыром.

5. Выложить трубочки на форму для запекания, трубочку с творогом положить в центр.

6. Из яиц, йогурта и специй приготовить заливку, добавить к трубочкам.

7. Посыпать тертым сыром.

8. Отправить в духовку на 35-40 минут.

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