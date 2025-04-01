Элементарный пирог из лаваша для обеда: готовится за считанные минуты
Из лаваша можно приготовить не только легкие закуски, но и сытный обед. Для этого вам понадобится всего несколько обычных ингредиентов. Получится очень сытный и ароматный пирог, которого точно хватит на всех.
Идея приготовления быстрого и сытного пирога из лаваша на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Главное – чтобы фарш был сочным.
Ингредиенты:
- лаваш – 120 г.
- фарш из куриного филе (или говяжий) – 400 г.
- чеснок – 2-3 зубца.
- лук зеленый – 25 г.
- яйца куриные – 3 шт.
- йогурт натуральный – 100 г.
- пармезан и моцарелла – 80 г.
- соль, перец, сушеные травы.
Способ приготовления:
1. Лаваш порезать полосками, шириной 20 см.
2. Смешать фарш с луком, чесноком, яйцом и специями.
3. Смазать лаваш фаршем, завернуть в трубочки.
4. Одну трубочку наполняем тертым сыром.
5. Выложить трубочки на форму для запекания, трубочку с творогом положить в центр.
6. Из яиц, йогурта и специй приготовить заливку, добавить к трубочкам.
7. Посыпать тертым сыром.
8. Отправить в духовку на 35-40 минут.
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