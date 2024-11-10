Сырники – это блюдо, идеально подходящее к завтраку. Они вкусны и питательны, а еще выглядят очень аппетитно. Но если традиционные сырники уже надоели, можно попытаться внести некоторые коррективы в процесс их приготовления.

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Как приготовить привычное блюдо по-новому, в Instagram рассказала фудблогер с ником healthydemure. Вкус таких сырником поразит каждого и даже может стать любимым.

Ингредиенты

Кисломолочный творог 9% – 300 гр

Яйца – 2 шт

Мука – 2 ст.л.

Мед – 2 ч.л.

Ванилин – щепотка

Способ приготовления

1. Все ингредиенты смешиваем в глубокой емкости.

2. Взбиваем блендером, образуя однородную массу.

3. Формируем сырники.

4. Выкладываем сырники на застеленный пергаментом противень.

5. Выпекаем в течение 15-20 минут при 180 градусах.

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