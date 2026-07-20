Фальшивая икра из сельди уже много лет остается одной из самых любимых домашних закусок. Она готовится из доступных продуктов, а по вкусу напоминает популярные рыбные пасты, которые часто подают к праздничному столу. Такое блюдо удобно приготовить заранее и хранить в холодильнике несколько дней. Лучше всего оно смакует на поджаренном хлебе, тостах или крекерах.

Идея приготовления "икры" из сельди опубликована на странице anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

филе сельди – 300 г

варёная морковь – 150 г

плавленый сырок – 2 шт.

сливочное масло – 100 г

лук репчатый – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите морковь до мягкости и дайте ей полностью остыть.

2. Филе сельди нарежьте на крупные кусочки, чтобы его было удобно измельчать.

3. Очистите лук и нарежьте произвольными кусочками.

4. Пропустите через мясорубку сельдь, морковь и лук. По желанию можно воспользоваться блендером.

5. Добавьте в массу плавленые сырки и размягчённое сливочное масло комнатной температуры.

6. Тщательно перемешайте все ложкой или вилкой до однородной консистенции.

7. Попробуйте закуску на вкус. При необходимости добавьте немного черного перца или щепотку соли.

8. Поставьте готовую пасту в холодильник на 1-2 часа, чтобы она стала более плотной и насыщенной.

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