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Фаршированные яйца для новогоднего стола: рецепт закуски из СССР
Самая простая закуска, которую умеют готовить все – фаршированные яйца. Для приготовления начинки можно использовать любые продукты!
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных фаршированных яиц, с тунцем и солеными огурцами.
Ингредиенты:
- яйца – 6 шт.
- консервированный тунец – 80 г
- соленый огурец (маринованный) – 1 шт средний
- соль
- перец
- майонез
- зелень для украшения
Способ приготовления:
1. Сварите яйца, разрежьте пополам, разомните желток.
2. Добавьте к желткам порезанный огурец, соль, перец, майонез. Перемешайте и начините яйца.
3. Украсьте зеленью и можно есть!
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