Самая простая закуска, которую умеют готовить все – фаршированные яйца. Для приготовления начинки можно использовать любые продукты!

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных фаршированных яиц, с тунцем и солеными огурцами.

Ингредиенты:

яйца – 6 шт.

консервированный тунец – 80 г

соленый огурец (маринованный) – 1 шт средний

соль

перец

майонез

зелень для украшения

Способ приготовления:

1. Сварите яйца, разрежьте пополам, разомните желток.

2. Добавьте к желткам порезанный огурец, соль, перец, майонез. Перемешайте и начините яйца.

3. Украсьте зеленью и можно есть!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: