Фаршированные яйца для новогоднего стола: рецепт закуски из СССР

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Фаршированные яйца для новогоднего стола: рецепт закуски из СССР

Самая простая закуска, которую умеют готовить все – фаршированные яйца. Для приготовления начинки можно использовать любые продукты!  

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Фаршированные яйца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных фаршированных яиц, с тунцем и солеными огурцами. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • яйца – 6 шт. 
  • консервированный тунец – 80 г
  • соленый огурец (маринованный) – 1 шт средний
  • соль
  • перец
  • майонез
  • зелень для украшения

Способ приготовления: 

1. Сварите яйца, разрежьте пополам, разомните желток.

Начинка для яиц

2. Добавьте к желткам порезанный огурец, соль, перец, майонез. Перемешайте и начините яйца.

Приготовление блюда

3. Украсьте зеленью и можно есть!

Готовая закуска

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