Фаршированные яйца – одна из самых простых и бюджетных закусок, которая к тому же еще и готовится 10 минут. Для начинки можно использовать любые продуты – сыр, тунец, овощи, зелень.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных фаршированных яиц, с начинкой из печени трески.

Ингредиенты:

яйца

Начинка:

яичные желтки

консервированная печень трески

мелко нарезанный маринованный огурец

укроп

майонез

копченная паприка и зеленый лук

Способ приготовления:

1. Сварите яйца, разрежьте, оставьте белки.

2. Желтки разомните, добавьте печень трески, укроп, порезанный огурец, майонез, специи, перемешайте.

3. Начините яйца начинкой, сверху присыпьте луком или паприкой!

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