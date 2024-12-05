Фаршированные яйца "Море" для новогоднего стола: из чего приготовить вкусную закуску

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,8 т.
Рецепт фаршированных яиц

Фаршированные яйца – одна из самых простых и бюджетных закусок, которая к тому же еще и готовится 10 минут. Для начинки можно использовать любые продуты – сыр, тунец, овощи, зелень.

Видео дня
С чем приготовить фаршированные яйца

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных фаршированных яиц, с начинкой из печени трески.

Яйца фаршированные

Ингредиенты:

  • яйца

Начинка:

  • яичные желтки
  • консервированная печень трески
  • мелко нарезанный маринованный огурец 
  • укроп
  • майонез
  • копченная паприка и зеленый лук

Способ приготовления:

1. Сварите яйца, разрежьте, оставьте белки.

Яйца для блюда

2. Желтки разомните, добавьте печень трески, укроп, порезанный огурец, майонез, специи, перемешайте.

Начинка для яиц

3. Начините яйца начинкой, сверху присыпьте луком или паприкой!

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

УкраинаНовый годедапродуктыЯйцо

Сейчас мы готовим

Все рецепты