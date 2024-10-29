Фаршированные яйца с оригинальной начинкой: рецепт бюджетной и вкусной закуски

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт фаршированных яиц

Фаршированные яйца – идеальная закуска всего за 10 минут. И готовить их можно с разными начинками, это могут быть крабовые палочки, жареные грибы, лук, рыбную консерву. 

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С чем приготовить фаршированные яйца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц с грибной начинкой. 

Ингредиенты:

  • Яйца (вареные) – 6 шт.
  • Грибы (шампиньоны) – 150 г
  • Лук – 1 шт.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу
  • Зеленый лук

Способ приготовления: 

1. Грибы и лук нарежьте на маленькие кубики, обжарьте, посолите, поперчите. Вареные яйца разрежьте пополам, желток извлеките. 

Жареные грибы

2. Измельчите желтки с помощью вилки. Добавьте жареные грибы, сметану, соль, перец и все перемешайте. 

Начинка для яиц

3. В каждую половинку яйца выкладываем начинку и можно есть!

Готовая закуска

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