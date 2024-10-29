Фаршированные яйца с оригинальной начинкой: рецепт бюджетной и вкусной закуски

Фаршированные яйца – идеальная закуска всего за 10 минут. И готовить их можно с разными начинками, это могут быть крабовые палочки, жареные грибы, лук, рыбную консерву.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц с грибной начинкой.

Ингредиенты:

Яйца (вареные) – 6 шт.

Грибы (шампиньоны) – 150 г

Лук – 1 шт.

Сметана – 2 ст.л.

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Зеленый лук

Способ приготовления:

1. Грибы и лук нарежьте на маленькие кубики, обжарьте, посолите, поперчите. Вареные яйца разрежьте пополам, желток извлеките.

2. Измельчите желтки с помощью вилки. Добавьте жареные грибы, сметану, соль, перец и все перемешайте.

3. В каждую половинку яйца выкладываем начинку и можно есть!

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