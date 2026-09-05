Фаршированные яйца в хрустящем кляре: рецепт вкусной и бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
372
Фаршированные яйца в хрустящем кляре: рецепт вкусной и бюджетной закуски
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Фаршированные яйца – очень простая, при этом вкусная, домашняя закуска, которую можно готовить хоть каждый день. Для начинки хорошо подойдет паштет из печени, жареный лук, креветки.

Фаршированные яйца по-новому

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, фаршированных яиц, в кляре, с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

  • вареные яйца 6 шт.

Для пасты:

  • желтки 6 шт.
  • копченый лосось 70 г
  • сливочный крем-сыр 2 ст.л.
  • майонез 1 ст.л.
  • дижонская горчица 1 ч.л.
  • приправа к рыбе по вкусу

Для панировки:

  • яйцо 1 шт.
  • мука 2 ст.л.
  • универсальная панировка 1/2 стакана
  • растительное масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Отварные очищенные яйца аккуратно, чтобы не повредить белок, разрезать пополам на 2 "лодочки".

Яйца вареные

2. В чашу блендера выложить желтки, лосось, крем-сыр, майонез, горчицу, специи и взбить до однородной пасты. 

Начинка для яиц

3. Подготовить панировку: в одной миске взбить яйцо, во вторую высыпать муку, в третью – панировочные сухари.

Кляр для яиц

4. Половинки яиц обвалять сначала в муке, затем в яйце и в сухарях. Жарить на разогретом масле на среднем огне до золотисто-коричневого цвета с обеих сторон. Выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить остатки жира, начинить рыбной пастой из лосося и украсить по желанию.

Готовые яйца в кляре

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