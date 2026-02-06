Фаршированный картофель с мясом на ужин: делимся бюджетным рецептом
Картофель очень вкусно сочетается с фаршем. Такие продукты можно использовать для того, чтобы быстро сделать сытный ужин. Нафаршируйте овощ и просто все протушите – результат вас приятно удивит.
Идея приготовления фаршированного картофеля с мясом на ужин опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.
Ингредиенты:
- 2 кг. чищеного картофеля
- 500 г фарша
- 2 больших лука (один в фарш, другой – в зажарку)
- 1 крупная морковь
- 100 г перетертых помидоров или 2 ст.л. томатной пасты
- 100 г сметаны
- соль, зелень
Способ приготовления:
1. К фаршу натереть лук, посолить, поперчить и вымешать.
2. В чищеном картофеле вынуть серединки или обычным ножом или специальным.
3. В середину каждого картофеля положить фарш, переложить картофель в кастрюлю.
4. На разогретой сковороде с маслом обжарить порезанный кубиком лук и натертую на крупную терку морковь 5 минут.
5. Влить перетертые помидоры (если у вас паста, то разведите в 0,5 стакана воды).
6. Добавить сметану и воды 0,5 стакана.
7. Посолить заливку немного больше, чем нужно, потому что картофель впитает немного соли и тушить 5 минут.
8. Перелить в картофель и, если нужно, то долить воду (она не должна полностью покрывать картофель).
9. Довести до кипения и тушить до готовности на небольшом огне.
10. Готовый картофель выложить на тарелку, полить соусом, в котором тушился картофель, и посыпать зеленью.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: