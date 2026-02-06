Картофель очень вкусно сочетается с фаршем. Такие продукты можно использовать для того, чтобы быстро сделать сытный ужин. Нафаршируйте овощ и просто все протушите – результат вас приятно удивит.

Идея приготовления фаршированного картофеля с мясом на ужин опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.

Ингредиенты:

2 кг. чищеного картофеля

500 г фарша

2 больших лука (один в фарш, другой – в зажарку)

1 крупная морковь

100 г перетертых помидоров или 2 ст.л. томатной пасты

100 г сметаны

соль, зелень

Способ приготовления:

1. К фаршу натереть лук, посолить, поперчить и вымешать.

2. В чищеном картофеле вынуть серединки или обычным ножом или специальным.

3. В середину каждого картофеля положить фарш, переложить картофель в кастрюлю.

4. На разогретой сковороде с маслом обжарить порезанный кубиком лук и натертую на крупную терку морковь 5 минут.

5. Влить перетертые помидоры (если у вас паста, то разведите в 0,5 стакана воды).

6. Добавить сметану и воды 0,5 стакана.

7. Посолить заливку немного больше, чем нужно, потому что картофель впитает немного соли и тушить 5 минут.

8. Перелить в картофель и, если нужно, то долить воду (она не должна полностью покрывать картофель).

9. Довести до кипения и тушить до готовности на небольшом огне.

10. Готовый картофель выложить на тарелку, полить соусом, в котором тушился картофель, и посыпать зеленью.

