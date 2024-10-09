Фаршированные перцы – это популярное в Украине блюдо, отличающееся своей сочностью, невероятным ароматом и разнообразием вкусов. Оно не считается сложным в приготовлении, поэтому его часто подают на стол.

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Как приготовить фаршированные перцы так, чтобы были поражены все, в Instagram рассказала фудблогер с ником v.vanilinka. Заправляет она блюдо томатно-базиличным соусом, что придает ему неповторимый пикантный вкус.

Ингредиенты для начинки

Фарш – 500 гр

Рис – ¼ ст.

Лук – 1-2 шт

Чеснок – 2-3 зуб

Петрушка

Перец

Кориандр соль

Ингредиенты для соуса

Лук – 1-2 шт

Томаты – 3 шт

Томатное пюре – 2 ст.л.

Базилик

Бульон или вода

Соль

Черный перец

Сахар – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Смешай фарш, измельченный лук, чеснок, петрушку, рис, черный перец, кориандр и соль.

2. По желанию можно добавить 1ст.л. вустерский соус.

3. У перцев срезаем крышку и вынимаем серединку.

4. Наполняем перцы фаршем, складываем в форму для выпечки.

5. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

6. Готовим соус. Лук и томаты нарезаем кубиком.

7. Отправляем на сковороду с маслом лук с сахаром, а через несколько минут добавляем помидоры.

8. Жарим несколько минут и добавляем томатное пюре, соль, специи и базилик.

9. Добавляем бульон и тушим еще в течение 10 минут.

10. Полученным соусом заливаем перцы и отправляем допекаться еще 20-25 минут.

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