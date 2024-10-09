Фаршированный перец в томатно-базиликовом соусе: как добавить привычному блюду пикантности
Фаршированные перцы – это популярное в Украине блюдо, отличающееся своей сочностью, невероятным ароматом и разнообразием вкусов. Оно не считается сложным в приготовлении, поэтому его часто подают на стол.
Как приготовить фаршированные перцы так, чтобы были поражены все, в Instagram рассказала фудблогер с ником v.vanilinka. Заправляет она блюдо томатно-базиличным соусом, что придает ему неповторимый пикантный вкус.
Ингредиенты для начинки
- Фарш – 500 гр
- Рис – ¼ ст.
- Лук – 1-2 шт
- Чеснок – 2-3 зуб
- Петрушка
- Перец
- Кориандр соль
Ингредиенты для соуса
- Лук – 1-2 шт
- Томаты – 3 шт
- Томатное пюре – 2 ст.л.
- Базилик
- Бульон или вода
- Соль
- Черный перец
- Сахар – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Смешай фарш, измельченный лук, чеснок, петрушку, рис, черный перец, кориандр и соль.
2. По желанию можно добавить 1ст.л. вустерский соус.
3. У перцев срезаем крышку и вынимаем серединку.
4. Наполняем перцы фаршем, складываем в форму для выпечки.
5. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
6. Готовим соус. Лук и томаты нарезаем кубиком.
7. Отправляем на сковороду с маслом лук с сахаром, а через несколько минут добавляем помидоры.
8. Жарим несколько минут и добавляем томатное пюре, соль, специи и базилик.
9. Добавляем бульон и тушим еще в течение 10 минут.
10. Полученным соусом заливаем перцы и отправляем допекаться еще 20-25 минут.
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