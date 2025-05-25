Филе трески в горчичном соусе: делимся рецептом изысканного блюда, которое легко приготовить дома

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
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Филе трески в горчичном соусе: делимся рецептом изысканного блюда, которое легко приготовить дома

Филе трески – очень изысканный и нежный продукт, который точно есть в меню лучших ресторанов. Но если воспользоваться следующим рецептом, вам не придется тратить средства в заведении – рыбу очень легко можно приготовить дома.

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Идея приготовления запеченного филе трески в горчичном соусе опубликована на странице нутрициолога Светланы Шиманской(shymanska.fit) в Instagram. Овощи добавят сочности.

Филе трески в горчичном соусе: делимся рецептом изысканного блюда, которое легко приготовить дома

Ингредиенты:

  • картофелина
  • кабачок
  • морковь
  • помидоры черри
  • филе трески
  • зернистая горчица – 2 ч.л.
  • греческий йогурт – 2 ст.л.
  • соль, перец
  • зеленый лук или укроп

Способ приготовления:

Филе трески в горчичном соусе: делимся рецептом изысканного блюда, которое легко приготовить дома

1. Тоненько нарезать овощи.

Филе трески в горчичном соусе: делимся рецептом изысканного блюда, которое легко приготовить дома

2. Филе рыбы посолить, поперчить.

Филе трески в горчичном соусе: делимся рецептом изысканного блюда, которое легко приготовить дома

3. Смешать йогурт с горчицей и специями, чтобы образовался соус.

Филе трески в горчичном соусе: делимся рецептом изысканного блюда, которое легко приготовить дома

4. Добавить к рыбе.

5. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 20-25 минут.

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