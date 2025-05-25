Филе трески – очень изысканный и нежный продукт, который точно есть в меню лучших ресторанов. Но если воспользоваться следующим рецептом, вам не придется тратить средства в заведении – рыбу очень легко можно приготовить дома.

Видео дня

Идея приготовления запеченного филе трески в горчичном соусе опубликована на странице нутрициолога Светланы Шиманской(shymanska.fit) в Instagram. Овощи добавят сочности.

Ингредиенты:

картофелина

кабачок

морковь

помидоры черри

филе трески

зернистая горчица – 2 ч.л.

греческий йогурт – 2 ст.л.

соль, перец

зеленый лук или укроп

Способ приготовления:

1. Тоненько нарезать овощи.

2. Филе рыбы посолить, поперчить.

3. Смешать йогурт с горчицей и специями, чтобы образовался соус.

4. Добавить к рыбе.

5. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 20-25 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: