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Филе трески в горчичном соусе: делимся рецептом изысканного блюда, которое легко приготовить дома
Филе трески – очень изысканный и нежный продукт, который точно есть в меню лучших ресторанов. Но если воспользоваться следующим рецептом, вам не придется тратить средства в заведении – рыбу очень легко можно приготовить дома.
Идея приготовления запеченного филе трески в горчичном соусе опубликована на странице нутрициолога Светланы Шиманской(shymanska.fit) в Instagram. Овощи добавят сочности.
Ингредиенты:
- картофелина
- кабачок
- морковь
- помидоры черри
- филе трески
- зернистая горчица – 2 ч.л.
- греческий йогурт – 2 ст.л.
- соль, перец
- зеленый лук или укроп
Способ приготовления:
1. Тоненько нарезать овощи.
2. Филе рыбы посолить, поперчить.
3. Смешать йогурт с горчицей и специями, чтобы образовался соус.
4. Добавить к рыбе.
5. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 20-25 минут.
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