Финский блин с крабовой начинкой: рецепт самой легкой закуски для праздничного стола
Шпинат – идеальная зелень для полезных салатов и закусок. А также из нее получится очень вкусный финский блин. Для начинки можно использовать крабовые палочки, сыр, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски – финский блин из шпината, с крабовыми палочками.
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 2-3 ст.л сахара
- ванилин
- 400 мл молока
- 180 г муки
- 30 г сливочного масла
- 50 г шпината
Для начинки:
- 300 г крем-сыра
- 200 г крабовых палочек
- листья салата
Способ приготовления:
1. Для блина: соединяем все ингредиенты до однородности (консистенция как на тесто для тоненьких блинов).
2. Переливаем на застеленный пергаментом противень. Важно выбирать качественный пергамент. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30 минут.
3. После достаем из духовки, переворачиваем и даем остыть. Смазываем блинчик крем-сыром, добавляем крабовые палочки и листья салата.
Готовый рулет порежьте и подавайте!
