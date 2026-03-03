Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Финский блин с крабовой начинкой: рецепт самой легкой закуски для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
918
Финский блин с крабовой начинкой: рецепт самой легкой закуски для праздничного стола

Шпинат – идеальная зелень для полезных салатов и закусок. А также из нее получится очень вкусный финский блин. Для начинки можно использовать крабовые палочки, сыр, зелень.

Финский блин с крабовой начинкой: рецепт самой легкой закуски для праздничного стола

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски – финский блин из шпината, с крабовыми палочками. 

Финский блин с крабовой начинкой: рецепт самой легкой закуски для праздничного стола

Ингредиенты: 

  • 5 яиц
  • 2-3 ст.л сахара
  • ванилин
  • 400 мл молока
  • 180 г муки
  • 30 г сливочного масла
  • 50 г шпината

Для начинки:

  • 300 г крем-сыра
  • 200 г крабовых палочек
  • листья салата

Способ приготовления: 

1. Для блина: соединяем все ингредиенты до однородности (консистенция как на тесто для тоненьких блинов).

Финский блин с крабовой начинкой: рецепт самой легкой закуски для праздничного стола

2. Переливаем на застеленный пергаментом противень. Важно выбирать качественный пергамент. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30 минут.

Финский блин с крабовой начинкой: рецепт самой легкой закуски для праздничного стола

3. После достаем из духовки, переворачиваем и даем остыть. Смазываем блинчик крем-сыром, добавляем крабовые палочки и листья салата.

Финский блин с крабовой начинкой: рецепт самой легкой закуски для праздничного стола

Готовый рулет порежьте и подавайте!

Финский блин с крабовой начинкой: рецепт самой легкой закуски для праздничного стола

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты