Шпинат – идеальная зелень для полезных салатов и закусок. А также из нее получится очень вкусный финский блин. Для начинки можно использовать крабовые палочки, сыр, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски – финский блин из шпината, с крабовыми палочками.

Ингредиенты:

5 яиц

2-3 ст.л сахара

ванилин

400 мл молока

180 г муки

30 г сливочного масла

50 г шпината

Для начинки:

300 г крем-сыра

200 г крабовых палочек

листья салата

Способ приготовления:

1. Для блина: соединяем все ингредиенты до однородности (консистенция как на тесто для тоненьких блинов).

2. Переливаем на застеленный пергаментом противень. Важно выбирать качественный пергамент. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30 минут.

3. После достаем из духовки, переворачиваем и даем остыть. Смазываем блинчик крем-сыром, добавляем крабовые палочки и листья салата.

Готовый рулет порежьте и подавайте!

