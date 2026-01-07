Финский блин с крабовой начинкой: рецепт сытной и очень вкусной закуски

Финский блинчик – идеальная основа для вкусных закусок с разными начинками. Стоит отметить, что саму основу можно готовить со шпинатом, а также свеклой, это придаст блюду яркости.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного финского блина с крабовой начинкой. 

Ингредиенты:

  • 5 яиц
  • 2-3 ст.л сахара
  • ванилин
  • 400 мл молока
  • 180 г муки
  • 30 г сливочного масла
  • 50 г шпината

Для начинки:

  • 300 г крем-сыра
  • 200 г крабовых палочек
  • листья салата

Способ приготовления: 

1. Для блина: соединяем все ингредиенты до однородности (консистенция как на тесто для тоненьких блинов).

2. Переливаем на застеленный пергаментом противень. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

3. После достаем из духовки, переворачиваем и даем остыть. Смазываем блинчик крем-сыром, добавляем крабовые палочки и листья салата. Заворачиваем в рулет и даем постоять в холодильнике.

Порежьте и подавайте!

