Финский блинчик – идеальная основа для вкусных закусок с разными начинками. Стоит отметить, что саму основу можно готовить со шпинатом, а также свеклой, это придаст блюду яркости.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного финского блина с крабовой начинкой.

Ингредиенты:

5 яиц

2-3 ст.л сахара

ванилин

400 мл молока

180 г муки

30 г сливочного масла

50 г шпината

Для начинки:

300 г крем-сыра

200 г крабовых палочек

листья салата

Способ приготовления:

1. Для блина: соединяем все ингредиенты до однородности (консистенция как на тесто для тоненьких блинов).

2. Переливаем на застеленный пергаментом противень. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

3. После достаем из духовки, переворачиваем и даем остыть. Смазываем блинчик крем-сыром, добавляем крабовые палочки и листья салата. Заворачиваем в рулет и даем постоять в холодильнике.

Порежьте и подавайте!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: