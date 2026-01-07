Финский блин с крабовой начинкой: рецепт сытной и очень вкусной закуски
Финский блинчик – идеальная основа для вкусных закусок с разными начинками. Стоит отметить, что саму основу можно готовить со шпинатом, а также свеклой, это придаст блюду яркости.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного финского блина с крабовой начинкой.
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 2-3 ст.л сахара
- ванилин
- 400 мл молока
- 180 г муки
- 30 г сливочного масла
- 50 г шпината
Для начинки:
- 300 г крем-сыра
- 200 г крабовых палочек
- листья салата
Способ приготовления:
1. Для блина: соединяем все ингредиенты до однородности (консистенция как на тесто для тоненьких блинов).
2. Переливаем на застеленный пергаментом противень. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
3. После достаем из духовки, переворачиваем и даем остыть. Смазываем блинчик крем-сыром, добавляем крабовые палочки и листья салата. Заворачиваем в рулет и даем постоять в холодильнике.
Порежьте и подавайте!
