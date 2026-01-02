Если вам надоела привычная "Шуба", отличной альтернативой станет не менее вкусный и сытный финский салат с сельдью и овощами. Для яркого вкуса добавьте кисло-сладкое яблоко, лук и соленый огурец.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с сельдью и яблоком.

Ингредиенты:

сельдь 1 шт.

картофель отварной 3 шт.

морковь отварная 2 шт.

свекла отварная 2 шт.

яйца вареные 4 шт.

соленый огурец 1 шт.

кисло-сладкое яблоко 1 шт.

лук 1-2 шт.

соль, перец по вкусу

майонез примерно 100 г

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком все овощи, яйца, сельдь и яблоко. Все смешайте. Или можно салат собрать слоями.

2. Добавьте лук, майонез, специи и перемешайте.

