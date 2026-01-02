Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,0 т.
Если вам надоела привычная "Шуба", отличной альтернативой станет не менее вкусный и сытный финский салат с сельдью и овощами. Для яркого вкуса добавьте кисло-сладкое яблоко, лук и соленый огурец. 

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с сельдью и яблоком. 

Ингредиенты:  

  • сельдь 1 шт.
  • картофель отварной 3 шт.
  • морковь отварная 2 шт.
  • свекла отварная 2 шт.
  • яйца вареные 4 шт.
  • соленый огурец 1 шт.
  • кисло-сладкое яблоко 1 шт.
  • лук 1-2 шт.
  • соль, перец по вкусу
  • майонез примерно 100 г

Способ приготовления: 

1. Порежьте кубиком все овощи, яйца, сельдь и яблоко. Все смешайте. Или можно салат собрать слоями. 

2. Добавьте лук, майонез, специи и перемешайте.

