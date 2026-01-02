Все рецепты
Финский салат со свеклой и сельдью: вкуснее, чем "Шуба"
Если вам надоела привычная "Шуба", отличной альтернативой станет не менее вкусный и сытный финский салат с сельдью и овощами. Для яркого вкуса добавьте кисло-сладкое яблоко, лук и соленый огурец.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с сельдью и яблоком.
Ингредиенты:
- сельдь 1 шт.
- картофель отварной 3 шт.
- морковь отварная 2 шт.
- свекла отварная 2 шт.
- яйца вареные 4 шт.
- соленый огурец 1 шт.
- кисло-сладкое яблоко 1 шт.
- лук 1-2 шт.
- соль, перец по вкусу
- майонез примерно 100 г
Способ приготовления:
1. Порежьте кубиком все овощи, яйца, сельдь и яблоко. Все смешайте. Или можно салат собрать слоями.
2. Добавьте лук, майонез, специи и перемешайте.
