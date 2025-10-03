Французский яблочный пирог "Невидимка" без теста: делимся рецептом

Французский яблочный пирог 'Невидимка' без теста: делимся рецептом

Яблочные пироги – лучший осенний десерт к чаю. Готовить яблочные пироги можно абсолютно без теста, из одних яблок. 

Французский яблочный пирог ''Невидимка'' без теста: делимся рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яблочного пирога "Невидимка", который готовится очень просто.

Ингредиенты:

  • 1 кг яблок
  • 3 больших яйца
  • 70 г сахара (если яблоки сладкие)-
  • 125 г пшеничной муки
  • 30 г растопленного масла
  • 120 мл молока (комнатной температуры)
  • 1 ч. ложка разрыхлителя
  • 1/2 ч. ложки молотой корицы
  • 1/4 ч. ложки мускатного ореха
  • 1/4 ч. ложки молотого имбиря
  • щепотка гвоздики (на кончике ножа)
  • 1/4 ч. ложки соли
  • 1 ч. ложка ванильного экстракта

Способ приготовления:

1. Нарежьте яблоки очень тонкими ломтиками с помощью ножа.

Французский яблочный пирог ''Невидимка'' без теста: делимся рецептом

2. В средней миске смешайте муку, разрыхлитель, корицу, мускатный орех, имбирь, гвоздику и соль.

Французский яблочный пирог ''Невидимка'' без теста: делимся рецептом

3. В другой маленькой миске смешайте растопленное масло, молоко и ваниль. В большой миске взбейте яйца с сахаром на средней скорости примерно 90 секунд, пока смесь не станет светлой и немного рыхлой. Добавьте половину мучной смеси, перемешайте на низкой скорости до соединения. Влейте масляно-молочную смесь и снова перемешайте, затем добавьте оставшуюся муку и перемешайте до однородности (не долго).

Французский яблочный пирог ''Невидимка'' без теста: делимся рецептом

4. Добавьте в тесто нарезанные яблоки и аккуратно перемешайте, чтобы каждый ломтик был покрыт. Выложите яблоки в подготовленную форму слоями, стараясь разместить их равномерно. Вылейте сверху остатки теста. Выпекайте при 190°C примерно 60 минут, пока верх не станет золотистым, а шпажка не будет выходить сухой.

Французский яблочный пирог ''Невидимка'' без теста: делимся рецептом

Остудите в форме не менее 1 часа, после чего нарежьте и подавайте!

Французский яблочный пирог ''Невидимка'' без теста: делимся рецептом

