Французский яблочный пирог "Невидимка" без теста: делимся рецептом
Яблочные пироги – лучший осенний десерт к чаю. Готовить яблочные пироги можно абсолютно без теста, из одних яблок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яблочного пирога "Невидимка", который готовится очень просто.
Ингредиенты:
- 1 кг яблок
- 3 больших яйца
- 70 г сахара (если яблоки сладкие)-
- 125 г пшеничной муки
- 30 г растопленного масла
- 120 мл молока (комнатной температуры)
- 1 ч. ложка разрыхлителя
- 1/2 ч. ложки молотой корицы
- 1/4 ч. ложки мускатного ореха
- 1/4 ч. ложки молотого имбиря
- щепотка гвоздики (на кончике ножа)
- 1/4 ч. ложки соли
- 1 ч. ложка ванильного экстракта
Способ приготовления:
1. Нарежьте яблоки очень тонкими ломтиками с помощью ножа.
2. В средней миске смешайте муку, разрыхлитель, корицу, мускатный орех, имбирь, гвоздику и соль.
3. В другой маленькой миске смешайте растопленное масло, молоко и ваниль. В большой миске взбейте яйца с сахаром на средней скорости примерно 90 секунд, пока смесь не станет светлой и немного рыхлой. Добавьте половину мучной смеси, перемешайте на низкой скорости до соединения. Влейте масляно-молочную смесь и снова перемешайте, затем добавьте оставшуюся муку и перемешайте до однородности (не долго).
4. Добавьте в тесто нарезанные яблоки и аккуратно перемешайте, чтобы каждый ломтик был покрыт. Выложите яблоки в подготовленную форму слоями, стараясь разместить их равномерно. Вылейте сверху остатки теста. Выпекайте при 190°C примерно 60 минут, пока верх не станет золотистым, а шпажка не будет выходить сухой.
Остудите в форме не менее 1 часа, после чего нарежьте и подавайте!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: