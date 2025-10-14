Картофель – один из самых бюджетных, вкусных и полезных овощей, который может быть основой для пюре, салатов, супов. А также ее можно просто пожарить, стушить, сварить с маслом и зеленью и запечь со специями и чесноком.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как без погреба хранить картофель в домашних условиях, чтобы она не портилась.

Где лучше всего хранить картофель

Лучше всего хранить в темном, прохладном и сухом месте, таком как балкон (застекленный), кладовка, ниша или подоконник. Важно обеспечить вентиляцию, используя ящики, плетеные короба или мешки из нетканого материала.

Где хранить

Застекленный балкон – это один из лучших вариантов, поскольку обеспечивает прохладу, но оберегает от прямых солнечных лучей.

Кладовая или шкаф

Прохладные и темные шкафы или кладовые хорошо подходят для хранения.

Ниша или под подоконником

Защищенное от света место возле входной двери, окон или под подоконником тоже может быть хорошим вариантом.

Как хранить

Выберите правильную упаковку, используйте деревянные ящики, плетеные короба или мешки из натуральных материалов. Избегайте полиэтиленовых пакетов, поскольку в них накапливается влага, что приводит к гниению. Если используете пластиковые ведра или ящики, просверлите в них отверстия для циркуляции воздуха. Обеспечьте вентиляцию: картофелю нужен постоянный приток воздуха, поэтому упаковка должна "дышать".

Защитите от света

Прямой солнечный свет вызывает прорастание клубней, поэтому убедитесь, что место хранения темное.

Храните вместе со свеклой, положите несколько свеклы между клубней картофеля. Свекла поглощает лишнюю влагу, что помогает сохранять картофель сухим. Еще важно – регулярно перебирайте картофель, время от времени проверяйте картофель и удаляйте испорченные клубни, чтобы избежать распространения гниения!

