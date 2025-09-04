Варенье, джемы и конфитюры – это одна из самых любимых зимних заготовок. Они прекрасно сочетаются с чаем, кашами или выпечкой. Однако многие сомневаются, где лучше хранить такие сладости, чтобы они дольше оставались свежими.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится несколькими простыми правилами, которые помогут избежать порчи джемов и сохранить вкус на долгие месяцы.

До открытия банки лучше всего держать заготовки в темном и сухом месте – в кладовке, шкафу или подвале. Там они не подвергаются воздействию света и резких перепадов температур.

Но после открытия ситуация меняется. Продукт контактирует с воздухом, и даже наличие сахара уже не гарантирует надежной защиты. Именно поэтому открытые банки варенья или джема следует обязательно ставить в холодильник. Это поможет остановить развитие плесени и продлить срок хранения.

Сколько хранится открытый джем

При комнатной температуре продукт может испортиться уже через несколько дней. В холодильнике же он способен храниться до полугода, но лишь при условии правильного использования. Важно набирать варенье или джем только чистыми ложками или ножами. Если попадут крошки или остатки других продуктов, процесс порчи значительно ускорится.

Есть несколько признаков, которые сразу сигнализируют, что заготовку уже нельзя употреблять:

появление неприятного запаха

жидкая пенистая консистенция

плесень на поверхности или под крышкой (зеленая, черная, синяя или белая)

В таких случаях продукт лучше сразу выбросить, ведь вернуть ему свежесть невозможно.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: