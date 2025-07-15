Чеснок – продукт, который добавляет блюдам яркого вкуса. Его всегда хочется иметь под рукой, но хранить этот ингредиент нужно правильно. В неподходящих условиях он быстро высыхает, теряет аромат и уже не подходит для приготовления.

Редакция FoodOboz расскажет, где не стоит хранить чеснок, а какое место для него лучше всего. Некоторые ошибки в хранении кажутся мелочами, но именно они приводят к порче продукта.

Худшие места для хранения чеснока

Рядом с плитой или духовкой. Температура возле источников тепла постоянно меняется. Это создает для чеснока нестабильные условия, из-за которых он начинает увядать и теряет свои свойства.

На подоконнике или вблизи окна. Солнечный свет и конденсат пагубно влияют на чеснок. Влага провоцирует образование плесени, а свет меняет вкус. Это не то место, где ему будет комфортно.

В полиэтиленовых пакетах. Чеснок не любит "закрытого" пространства без доступа воздуха. В плотном пакете быстро появляется конденсат, способствующий гниению. Такая упаковка – одна из самых частых ошибок.

В холодильнике (не всегда). Не каждый сорт чеснока подходит для хранения в холоде. Озимый – да, но яровой лучше держать при комнатной температуре. А если кладете в холодильник убедитесь, что контейнер плотно закрыт и в нем сухо.

Под раковиной или возле мойки. Там всегда повышенная влажность. Это прямой путь к появлению плесени и потере товарного вида. Даже короткое хранение в таком месте может испортить урожай.

Как хранить чеснок правильно

Лучшее место – сухой и темный шкаф или кухонная ниша, где нет перепадов температуры.

Держите чеснок в мешочках из ткани (лен, хлопок) или в банках с крышкой.

Если нужно хранить дольше – воспользуйтесь морозильной камерой. Но перед замораживанием головки должны быть сухими и целыми. Также можно хранить очищенные зубчики или измельченный чеснок в контейнере.

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