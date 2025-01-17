Глазированные сырки – это десерт, хорошо знакомый всем с детства. Его до сих пор можно приобрести в каждом магазине и выбрать для себя начинку по вкусу.

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Но лучшие сырки, которые можно попробовать, конечно, готовятся собственноручно дома. Как правильно это сделать, рассказала в Instagram фудблогер с ником marina frolova.

Ингредиенты

Творог– 300 гр

Ванильный сахар

Сахарная пудра – 2 ст.л.

Сливочное масло – 30 гр

Шоколад – 100 гр

Масло растительное – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. В творог добавить ванильный сахар, сахарную пудру и сливочное масло комнатной температуры и взбить блендером до однородной массы.

2. Шоколад растопить на водяной бане и добавить 1 ч.л. масла без запаха.

3. Охлажденную силиконовую форму смазать шоколадом и поставить в морозилку на 7-10 мин.

4. В форму смазанную шоколадом выкладываем творожную массу. Можно добавить разную начинку. Ставим форму в морозилку на 10 минут.

5. Затем покрываем творожную массу шоколадом. По рецепту в морозилку отправить на 4 часа или на ночь.

6. Перед подачей достать из морозилки и дать постоять в холодильнике, чтобы разморозились.

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