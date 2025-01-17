Глазированные сырки собственноручно: получатся вкуснее магазинных

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Глазированные сырки собственноручно: получатся вкуснее магазинных

Глазированные сырки – это десерт, хорошо знакомый всем с детства. Его до сих пор можно приобрести в каждом магазине и выбрать для себя начинку по вкусу.

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Но лучшие сырки, которые можно попробовать, конечно, готовятся собственноручно дома. Как правильно это сделать, рассказала в Instagram фудблогер с ником marina frolova.

Глазированные сырки собственноручно: получатся вкуснее магазинных

Ингредиенты

  • Творог– 300 гр
  • Ванильный сахар
  • Сахарная пудра – 2 ст.л.
  • Сливочное масло – 30 гр
  • Шоколад – 100 гр
  • Масло растительное – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. В творог добавить ванильный сахар, сахарную пудру и сливочное масло комнатной температуры и взбить блендером до однородной массы.

2. Шоколад растопить на водяной бане и добавить 1 ч.л. масла без запаха.

Глазированные сырки собственноручно: получатся вкуснее магазинных

3. Охлажденную силиконовую форму смазать шоколадом и поставить в морозилку на 7-10 мин.

4. В форму смазанную шоколадом выкладываем творожную массу. Можно добавить разную начинку. Ставим форму в морозилку на 10 минут.

Глазированные сырки собственноручно: получатся вкуснее магазинных

5. Затем покрываем творожную массу шоколадом. По рецепту в морозилку отправить на 4 часа или на ночь.

Глазированные сырки собственноручно: получатся вкуснее магазинных

6. Перед подачей достать из морозилки и дать постоять в холодильнике, чтобы разморозились.

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