Глазированные сырки собственноручно: получатся вкуснее магазинных
Глазированные сырки – это десерт, хорошо знакомый всем с детства. Его до сих пор можно приобрести в каждом магазине и выбрать для себя начинку по вкусу.
Но лучшие сырки, которые можно попробовать, конечно, готовятся собственноручно дома. Как правильно это сделать, рассказала в Instagram фудблогер с ником marina frolova.
Ингредиенты
- Творог– 300 гр
- Ванильный сахар
- Сахарная пудра – 2 ст.л.
- Сливочное масло – 30 гр
- Шоколад – 100 гр
- Масло растительное – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. В творог добавить ванильный сахар, сахарную пудру и сливочное масло комнатной температуры и взбить блендером до однородной массы.
2. Шоколад растопить на водяной бане и добавить 1 ч.л. масла без запаха.
3. Охлажденную силиконовую форму смазать шоколадом и поставить в морозилку на 7-10 мин.
4. В форму смазанную шоколадом выкладываем творожную массу. Можно добавить разную начинку. Ставим форму в морозилку на 10 минут.
5. Затем покрываем творожную массу шоколадом. По рецепту в морозилку отправить на 4 часа или на ночь.
6. Перед подачей достать из морозилки и дать постоять в холодильнике, чтобы разморозились.
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