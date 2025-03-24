Идеальную глазурь накулич можно приготовить даже без яиц. При этом она прекрасно застынет и не потрескается. Ваша выпечка точно удивит всех на Пасху.

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Идея приготовления глазури на кулич без яиц опубликована на странице фудблогера Валерии Матрохиной (valeria.matrokhina) в Instagram. Для этого вам понадобится всего четыре ингредиента.

Ингредиенты:

сахарная пудра – 100 г

вода – 50 мл.

лимонная кислота – щепотка

желатин – 5 г

Способ приготовления:

1. Желатин 5 г залить 25 мл воды.

2. Перемешать и оставить набухаться.

3. В сотейник всыпать сахарную пудру.

4. Влить воду и туда щепотку лимонной кислоты.

5. Поставить на плиту и довести до кипения постоянно помешивая.

6. Когда закипит, варить еще 20-30 секунд, все крупинки должны полностью раствориться.

7. Снять с огня, дать пузырям осесть и добавить набухший желатин, быстро перемешать.

8. Пока жидкость слишком горячая, не добавляйте желатин, потому что он может не сработать.

9. Далее сбить жидкость миксером на высокой скорости.

10. Взбивать до крепких пиков, чтобы глазурь была более стабильной.

11. Если сбилась глазурь, то ее можно разогреть на водяной бане и сбить снова.

12. Выложить глазурь на охлажденные паски и сразу украсить, потому что глазурь схватывается достаточно быстро. Чем более тонкий слой глазури, тем быстрее она высыхает.

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