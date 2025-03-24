Глазурь на паску без яиц: прекрасно застывает и не трескается

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Глазурь на паску без яиц: прекрасно застывает и не трескается

Идеальную глазурь накулич можно приготовить даже без яиц. При этом она прекрасно застынет и не потрескается. Ваша выпечка точно удивит всех на Пасху.

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Идея приготовления глазури на кулич без яиц опубликована на странице фудблогера Валерии Матрохиной (valeria.matrokhina) в Instagram. Для этого вам понадобится всего четыре ингредиента.

Глазурь на паску без яиц: прекрасно застывает и не трескается

Ингредиенты:

  • сахарная пудра – 100 г
  • вода – 50 мл.
  • лимонная кислота – щепотка
  • желатин – 5 г

Способ приготовления:

Глазурь на паску без яиц: прекрасно застывает и не трескается

1. Желатин 5 г залить 25 мл воды.

2. Перемешать и оставить набухаться.

3. В сотейник всыпать сахарную пудру.

Глазурь на паску без яиц: прекрасно застывает и не трескается

4. Влить воду и туда щепотку лимонной кислоты.

5. Поставить на плиту и довести до кипения постоянно помешивая.

6. Когда закипит, варить еще 20-30 секунд, все крупинки должны полностью раствориться.

Глазурь на паску без яиц: прекрасно застывает и не трескается

7. Снять с огня, дать пузырям осесть и добавить набухший желатин, быстро перемешать.

8. Пока жидкость слишком горячая, не добавляйте желатин, потому что он может не сработать.

Глазурь на паску без яиц: прекрасно застывает и не трескается

9. Далее сбить жидкость миксером на высокой скорости.

10. Взбивать до крепких пиков, чтобы глазурь была более стабильной.

11. Если сбилась глазурь, то ее можно разогреть на водяной бане и сбить снова.

Глазурь на паску без яиц: прекрасно застывает и не трескается

12. Выложить глазурь на охлажденные паски и сразу украсить, потому что глазурь схватывается достаточно быстро. Чем более тонкий слой глазури, тем быстрее она высыхает.

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