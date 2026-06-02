Голубцы из молодой капусты: как приготовить вкусное сезонное блюдо на ужин
Молодая капуста отлично подходит для приготовления нежных домашних голубцов. Ее листья легко отделяются, быстрее готовятся и хорошо держат сочную начинку. Такое блюдо станет удачным вариантом для семейного ужина, ведь сочетает мясо, рис и насыщенный томатный соус. Рассказываем, как приготовить голубцы из молодой капусты, чтобы они получились мягкими, ароматными и очень вкусными.
Идея приготовления вкусных голубцов из молодой капусты опубликована на странице фудблогера leleka.kitchen в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста – 1 большая молодая головка
- телячий фарш – 850 г
- рис – 120 г
- морковь – 1 шт. для начинки + 1 шт. для соуса
- лук – 1 шт. для начинки + 1 шт. для соуса
- томатная паста – 1 столовая ложка
- сливочное масло – 30 г для начинки + 50 г для соуса
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
- томаты пелати – 1 банка или 500 мл томатного сока
- оливковое масло – 50 мл.
- лавровый лист – 2-3 шт.
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Капусту окуните в горячую воду и постепенно отделите листья. Если на листьях есть толстые прожилки, их следует аккуратно срезать ножом.
2. Рис залейте кипятком и оставьте на 20 минут, после чего слейте воду. Для начинки смешайте телячий фарш с подготовленным рисом.
3. Отдельно обжарьте на сливочном масле мелко нарезанный лук, натертую морковь и томатную пасту. Готовьте овощи до мягкости, после чего добавьте их к фаршу. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте начинку.
4. На каждый капустный лист выложите порцию начинки и сформируйте голубцы.
5. Для соуса смешайте томаты пелати или томатный сок с оливковым маслом, солью, перцем и специями. На дно кастрюли выложите немного соуса, затем плотно разместите голубцы.
6. Сверху посыпьте натертой морковью, мелко нарезанным луком и добавьте лавровый лист. Залейте все томатным соусом и накройте несколькими капустными листьями.
7. Доведите блюдо до кипения, после чего уменьшите огонь до минимального. Тушите голубцы примерно 1 час 20-30 минут. За 15 минут до готовности добавьте сливочное масло – оно сделает соус более нежным и насыщенным.
8. Готовые голубцы подавайте горячими. Благодаря молодой капусте они получаются особенно мягкими, а томатный соус делает блюдо сочным и ароматным. Это один из лучших сезонных рецептов для домашнего ужина, который точно понравится всей семье.
