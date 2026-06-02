Молодая капуста отлично подходит для приготовления нежных домашних голубцов. Ее листья легко отделяются, быстрее готовятся и хорошо держат сочную начинку. Такое блюдо станет удачным вариантом для семейного ужина, ведь сочетает мясо, рис и насыщенный томатный соус. Рассказываем, как приготовить голубцы из молодой капусты, чтобы они получились мягкими, ароматными и очень вкусными.

Идея приготовления вкусных голубцов из молодой капусты опубликована на странице фудблогера leleka.kitchen в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 1 большая молодая головка

телячий фарш – 850 г

рис – 120 г

морковь – 1 шт. для начинки + 1 шт. для соуса

лук – 1 шт. для начинки + 1 шт. для соуса

томатная паста – 1 столовая ложка

сливочное масло – 30 г для начинки + 50 г для соуса

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

томаты пелати – 1 банка или 500 мл томатного сока

оливковое масло – 50 мл.

лавровый лист – 2-3 шт.

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту окуните в горячую воду и постепенно отделите листья. Если на листьях есть толстые прожилки, их следует аккуратно срезать ножом.

2. Рис залейте кипятком и оставьте на 20 минут, после чего слейте воду. Для начинки смешайте телячий фарш с подготовленным рисом.

3. Отдельно обжарьте на сливочном масле мелко нарезанный лук, натертую морковь и томатную пасту. Готовьте овощи до мягкости, после чего добавьте их к фаршу. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте начинку.

4. На каждый капустный лист выложите порцию начинки и сформируйте голубцы.

5. Для соуса смешайте томаты пелати или томатный сок с оливковым маслом, солью, перцем и специями. На дно кастрюли выложите немного соуса, затем плотно разместите голубцы.

6. Сверху посыпьте натертой морковью, мелко нарезанным луком и добавьте лавровый лист. Залейте все томатным соусом и накройте несколькими капустными листьями.

7. Доведите блюдо до кипения, после чего уменьшите огонь до минимального. Тушите голубцы примерно 1 час 20-30 минут. За 15 минут до готовности добавьте сливочное масло – оно сделает соус более нежным и насыщенным.

8. Готовые голубцы подавайте горячими. Благодаря молодой капусте они получаются особенно мягкими, а томатный соус делает блюдо сочным и ароматным. Это один из лучших сезонных рецептов для домашнего ужина, который точно понравится всей семье.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: